Destituido el director del Instituto de la Seguridad Social en Las Palmas por su implicación en un fraude laboral

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha destituido este martes a su director en la provincia de Las Palmas, Jorge Hernando, por su implicación en un fraude laboral para la obtención de prestaciones por desempleo e incapacidad temporal en beneficio de su mujer.

Fuentes oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han confirmado además que se le ha pedido a María Pilar Barrionuevo, jefa de sección en el mismo departamento y también involucrada en este caso, que presente la renuncia de forma voluntaria, ya que, al no ser un cargo de libre designación y haber accedido al puesto a través de un concurso-oposición, “no puede ser destituida”.

La nueva delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, que tomó posesión el pasado 22 de diciembre, había solicitado al Ministerio el cese de Hernando, director provincial desde el año 2012, después de que Canarias Ahora publicara el pasado domingo en exclusiva la noticia sobre el fraude detectado por la Inspección de Trabajo. De momento no ha trascendido el nombre de la persona que sustituirá a Hernando al frente del INSS en Las Palmas.

Una inspección realizada a Ecume 6.6 Sociedad Civil Particular (SCP), una empresa de hostelería cuya socia mayoritaria era Barrionuevo, reconocida amiga de Hernando y hasta este martes su subordinada en el INSS, destapó el engaño. A través de esa sociedad familiar, Barrionuevo contrató y simuló una relación laboral con la beneficiaria de la trama, María Atala Alonso, mujer del destituido director provincial del instituto. Hernando habría participado activamente en el fraude asumiendo los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social de su pareja a través de cuatro ingresos por un valor total de 7.400 euros en dos cuentas corrientes a nombre de la empresaria Barrionuevo, su compañera de trabajo.

Alonso fue contratada en enero de 2014 con un salario ostensiblemente superior al estipulado en el convenio colectivo del sector de hostelería y al de sus compañeros en Ecume 6.6. Fue despedida el 23 de mayo, una semana después de causar baja en la empresa por un accidente ocurrido fuera del centro de trabajo. Los 122 días que cotizó en esta empresa le permitieron incrementar en dos meses la prestación por desempleo a la que tenía derecho por un empleo anterior. Además le fue reconocida la incapacidad temporal un día antes de ser despedida y acabó cobrando por este concepto cerca de 20.000 euros. Aunque el despido se realizó sin que mediara preaviso y mientras se encontraba de baja laboral, Alonso no denunció, lo que avivó los recelos de la Inspección.

La investigación concluyó que la mujer del ya ex director provincial del INSS en Las Palmas fingió una relación laboral con la empresa familiar de la compañera y amiga de su marido para poder obtener las prestaciones a las que no habría tenido derecho en caso de no haberse producido el alta y las cotizaciones durante ese periodo. Las pesquisas permitieron demostrar que María Atala Alonso, que ya tenía antecedentes por otro caso de fraude laboral, no acudía todos los días al centro de trabajo, que cuando lo hacía sólo permanecía en el mismo unas horas y que no tenía ningún puesto de responsabilidad que justificara el alto salario que le habían asignado y del que no existe constancia de que lo haya cobrado.

Además acreditó el vínculo entre Jorge Hernando y la empresa familiar de su compañera de trabajo. El destituido director provincial del INSS pagó la fianza de un crédito de 45.000 euros que había solicitado Barrionuevo para financiar el negocio y le había asesorado, en calidad de abogado, sobre las condiciones de alquiler del local. Para justificar estas relaciones, ambos aseguraron durante la investigación que se habían prestado dinero entre ellos. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo sobre las cantidades, no declararon ningún préstamo a la Agencia Tributaria, no hicieron constar las transacciones en documento alguno, ni acreditaron su entrega o su devolución.

La Inspección de Trabajo también consideró demostrado que Jorge Hernando había transferido a la cuenta de María Pilar Barrionuevo un total de 7.400 euros para asumir el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la contratación de su mujer. La aún jefa de sección del INSS de Las Palmas intentó camuflar este pago fraccionándolo en cuatro ingresos a través de su propia tarjeta. “Ese dinero no procedía de ninguna de las cuentas de Barrionuevo, ni de ingresos derivados del negocio. Sin embargo, se aprecia que las iniciales con las que se identifican esos cuatro ingresos, JHS, coinciden con el nombre del marido de la trabajadora (…), lo que acredita que el coste de la contratación de Alonso no fue asumido por Ecume 6.6. SCP, sino por el entorno familiar de la supuesta empleada”, expone en sus conclusiones la subinspectora firmante del acta.

La Fiscalía incoó hace dos semanas diligencias de investigación sobre este caso tras recibir la denuncia de la Inspección de Trabajo