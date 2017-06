Los sindicatos piden a CC y PP una nueva Ley de Policías Locales de Canarias

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este domingo a Coalición Canaria y al Partido Popular que incluyan la aprobación de una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales regional en sus negociaciones sobre un pacto en el Gobierno Autónomo.



Afrontar "la imperiosa necesidad de actualizar una ley que tiene veinte años y no resuelve las necesidades actuales", al ser "un obstáculo para desarrollar las políticas de seguridad en los ayuntamientos de Canarias", es el objetivo de la iniciativa, sostienen en un comunicado conjunto ambas organizaciones laborales.



UGT y CCOO aseguran que su demanda es compartida por "muchos alcaldes" de las islas que han planteado que "la ley actual está impidiendo el desarrollo de los cuerpos de policía" en sus municipios.



Una situación que incluso ha llevado, según subrayan, a que la propia consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo, Nieves Lady Barreto, de CC, hablara meses atrás de "la necesidad urgente de modificar, no solo la Ley 6/1997 de Coordinación de las Policías Locales, sino incluso los reglamentos que desarrollan esta".



"Por ello, nos extraña que el Partido Popular y Coalición Canaria no hayan incluido en el pacto de gobierno que negocian esta Ley tan demandada y apoyada por ellos mismos", añaden los sindicatos, que, ante ese hecho, anuncian que en los próximos días solicitarán una reunión con Nieves Lady Barreto para solicitar que se impulse el cambio normativo que demandan.