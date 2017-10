Ciudad Real anima a poner en marcha proyectos empresariales en la provincia

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha animado a los emprendedores que participan en el VI Foro de Emprendedores organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, a que vean “con buenos ojos a Ciudad Real como lugar donde llevar a cabo sus apuestas de negocio”. “Es importante que se invierta en Ciudad Real, que se cree empleo de calidad, y el emprendedor tiene un camino que no siempre es fácil pero cuando se hace con esa ilusión, esas ganas, y con esa formación que tienen que tener los emprendedores seguro que llegará a buen puerto”.

Pilar Zamora ha asegurado que en la provincia están "muy contentos" con los datos de crecimiento en el número de empresas, y ha recordado las distintas medidas que se están poniendo en marcha para el apoyo a los emprendedores en este mandato. La alcaldesa ha recordado que desde IMPEFE están apostando por los empresarios que inician una actividad y han otorgado 40.000 euros en ayudas para aquellos que estaban empezando, "además se eliminó la licencia de apertura para que se establecieran empresas aquí, y ponemos a disposición, en colaboración con la Cámara, FECIR, la Diputación y la Junta la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y que cuenta con una línea de 800.000 euros para emprendimiento. Si trabajamos de la mano poniendo en común nuestros recursos, seguro que lo llevaremos a buen puerto”.

Sobre el Foro de Emprendedores, la primera edil ha reconocido que si vamos por la sexta edición “es porque la calidad de este foro es un éxito y me consta, porque no es la primera vez que estoy aquí. El compartir experiencias es esencial para aquellos que están empezando en cualquier ámbito, no solo en materia de emprendimiento. Y no sólo de los casos de éxito, porque también de los fracasos, porque se analizan los fallos para no cometerlos más adelante”.

Caballero valora "la estabilidad social y política" que ofrece Ciudad Real

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado "la estabilidad social y política" y la "inmejorable posición" que ofrece la provincia para acoger y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales. Así se ha pronunciado durante la inauguración del VI Foro de Emprendedores de la Cámara de Comercio.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en "la paz social" que hay en la provincia y que "anima necesariamente a los emprendedores a invertir y establecerse" y, también, a "la estabilidad política que existe y que se traduce en la coordinación entre las instituciones de ámbito local, provincial y regional, así como la buena disposición que muestran los ayuntamientos". A ello hay que añadir, en opinión de Caballero, "la capacidad territorial que tiene la provincia de Ciudad Real, ya que en su vasta extensión cuenta con infraestructuras desarrolladas para albergar iniciativas empresariales".

Más de 160 participantes en la sexto edición de su foro de emprendedores

La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) han reunido a más de 160 participantes en la sexta edición de su foro de emprendedores; una iniciativa que se consolida como encuentro de referencia empresarial en la región y que ha vuelto a contar con ponentes de prestigio para acercar a todos los asistentes claves para alcanzar el éxito en el mundo empresarial.

El Foro de Emprendedores se ha centrado en ayudar y motivar a emprendedores y empresarios de la provincia a través de las experiencias, éxitos y fracasos de profesionales con un amplio bagaje en el mundo de la empresa. Así, la cita ha contado con la psicóloga y coach Patricia Ramírez, que ha incidido en la importancia de vencer los miedos para conseguir que un proyecto cristalice. Algo similar a lo que se ha puesto de manifiesto en el panel de experiencias protagonizado por Benito Puebla, de I+D Energías y las responsables de Comunica tu Flow, Angels Pons y Rhodelinda Julián, que han trasladado al público que ha llenado el salón de actos los pilares en los que sustentan negocios innovadores.

En cuanto a la inversión, Pablo Gimeno, del Grupo PGS ha ofrecido nociones para conseguir el interés de potenciales inversores, mientras que el cofundador de la firma de gafas de sol Hawkers, David Moreno, ha trasladado a los más de 160 inscritos en el foro los pasos que dio para convertir Hawkers en una firma de referencia mundial.

Durante la inauguración del Foro, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Mariano León, ha destacado la apuesta que se viene desarrollando a favor del tejido empresarial de la provincia por parte de la institución cameral, al tiempo que ha valorado la colaboración de las instituciones como Diputación, Junta de Comunidades y Ayuntamiento, que hacen posible este tipo de iniciativas.