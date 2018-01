"Se nos educa en el miedo al fracaso y eso hace que la gente no se anime a emprender"

"Los empresarios somos los primeros que llegamos a nuestro puesto de trabajo, los últimos que nos vamos, los que arriesgamos nuestro dinero y los que generamos riqueza y empleo". Así lo ha señalado Javier Redondo, el nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca que toma el relevo de Javier Santiago al frente de esta organización intersectorial integrada en CEOE CEPYME Cuenca que cuenta con más de cuatrocientos asociados.

"Desde que somos pequeños se nos educa en el miedo al fracaso y eso hace que mucha gente no se anime a emprender y a intentar luchar por sus sueños", crítica Redondo, que asegura que "la sociedad nos guía para buscar puestos fijos, y para que intentemos buscar una oposición, cuando nada más lejos de la realidad. Estamos en una sociedad cada vez más cambiante en la que ya no hay nada seguro y la mayoría de la gente no va a tener el mismo trabajo a lo largo de toda su vida".

Al igual que ocurrió en la pasada legislatura, se produce un cambio de presidente a los dos años de mandato y se mantiene una línea "continuista" para proseguir con los proyectos pendientes en favor de los jóvenes empresarios de la provincia. "Estamos hablando de una asociación de jóvenes empresarios con un límite de edad de 40 años y por ello queremos seguir apoyándoles y ofreciéndoles asesoramiento", explica Redondo.

El nuevo presidente de AJE Cuenca asegura que la provincia todavía presenta muchas limitaciones, "hay puntos en los que todavía no hay Internet y eso implica que muchos jóvenes no puedan trabajar desde casa", apunta Redondo, algo que hace que los empresarios tengan que marcharse a otras provincias o fuera de la región para comenzar una nueva vida. "Cuenca ha perdido 20.000 habitantes en los últimos seis años y 2.000 en el último año en la provincia".

De cara a los proyectos para los próximos dos años, Javier Redondo ha explicado que están trabajando con la Universidad regional en la redacción de un convenio para que puedan facilitar la integración de los jóvenes universitarios en el mercado laboral, tanto en otras empresas como en la creación de sus propias empresas. "Además queremos montar una red de contactos para nuestros asociados para que a través de reuniones con otros empresarios de la provincia, o de la región se puedan generar esos contactos, interesantes para sus proyectos empresariales".

Javier Redondo ha explicado que las principales reivindicaciones de los empresarios jóvenes conquenses, siguen siendo conseguir fácil financiación, menos trabas administrativas y burocráticas y mejores condiciones en las cuotas de autónomos y económicas, "sobre todo los primeros años".

La Junta Directiva está compuesta ahora por Javier Redondo del sector de la construcción como presidente, Javier Santiago del sector de la energía en el cargo de vicepresidente, el tesorero es Diego Ballesteros (arquitectura) y los vocales Andrés Hoyo (hostelería), Andrés Saiz (oficinas y despachos), Óscar Asenjo (instaladores), Fátima Priego (comercio), José Alberto Valenciano (medios de comunicación), Rodrigo Fernández (agroalimentario), además de Diego López como secretario.

Potenciar imagen

De cara al futuro AJE Cuenca seguirá apostando por la realización de unos premios en colaboración con la Diputación para que se reconozca a los mejores jóvenes empresarios de la provincia, un aspecto que consideran "fundamental" para desterrar imágenes y estereotipos negativos y poner en valor el mérito de estas personas menores de cuarenta años "que se han arriesgado y están aportando desarrollo y empleo a nuestra provincia".

Del mismo modo se seguirá apostando por distintos encuentros entre los jóvenes empresarios de la provincia con el fin de afianzar contactos y establecer negocios que sean útiles para sus empresas. Del mismo modo, se seguirá adelante con el trabajo en el Vivero de Empresas AJE y que cuenta con seis despachos y su sala coworking por las que han pasado más de quince empresas que han cumplido el objetivo de dinamizar el emprendimiento, además de dar una formación adecuada a estos empresarios.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca, señala que la actividad del vivero y la propia de los técnicos de CEOE CEPYME Cuenca es constante y debe dar el servicio profesional y el asesoramiento necesario que necesitan todas las empresas, pero fundamentalmente los emprendedores que quieren contar con la mejor información y muchas certezas antes de dar el primer paso.