La importancia de la imagen (y el color de tu ropa) en la primera entrevista de trabajo

Un taller sobre imagen para enseñar a personas desempleadas cómo sacar partido de su aspecto físico para encontrar empleo, utilizando algunas herramientas psicológicas que se ponen en práctica durante la entrevista de trabajo. Este es el objetivo de la iniciativa que se celebra en Toledo, en el barrio de Santa Bárbara, organizada por Acción Contra el Hambre, en la que participan 17 desempleados.

Forma parte de 'Vives Emplea', un programa que se desarrolla durante seis meses y que busca aumentar las posibilidades de encontrar empleo, a través del autoconocimiento, la motivación y la mejora de las competencias y habilidades de los participantes. Este taller de imagen es solo uno de los que ofrece Acción contra el Hambre, explica Salud García, coordinadora del programa que se prolonga durante seis meses. Iniciativas similares se desarrollan en el toledano barrio del Polígono, en Yuncos, en Illescas y en Talavera de la Reina.

La idea surgió de las propias consecuencias de la crisis en nuestro país. "Aquí no tenemos problemas de desnutrición, el campo en el que trabajamos a nivel internacional, pero sí de malnutrición. Queremos mejorar la empleabilidad de las personas para que sepan reconocer sus propias competencias. Sobre todo a los más vulnerables frente al empleo por distintas circunstancias como la edad o la desventaja social".

Por el programa pasan "grupos muy hetereogéneos" de personas con distintos perfiles profesionales. Desde aquellos que tienen estudios primarios hasta universitarios con doctorado. Se trabaja en equipo. Los desempleados son apoyados también por otros que ya han logrado su reinserción laboral. Es la empresa Charada, Asesoría de Imagen Integral quien ofrece consejos a los participantes. Susana Nuero explica que su trabajo es "mejorar su imagen a nivel general".

La imagen representa el 55% de lo que se tendrá en la primera entrevista de trabajo

El taller consta de varias partes. "Por un lado les ayudamos a sacar partido de su aspecto y que puedan detectar sus puntos fuertes y débiles, para esconder defectos y resaltar virtudes. Se trata de conseguir una imagen lo más neutra posible, sobre todo si es una entrevista de trabajo. El físico no debe llamar la atención", explica la coach.

También se abordan cuestiones relacionadas con la psicología del color. "Tenemos en cuenta cuáles son los colores que armonizan con las características de la persona y qué es lo que transmiten los colores cuando tenemos a alguien delante". Y es que está demostrado científicamente que el 55% de la imagen que un interlocutor se forma la primera vez que nos ve tiene que ver con la imagen personal, el 25% está relacionada con nuestros gestos (comunicación no verbal), el 15% con nuestras palabras y el resto con otras cuestiones.

Taller de 'Vives Emplea' en el barrio toledano de Santa Bárbara Foto: Charada

"Por ejemplo si tu intención es trabajar con niños, lo mejor son los colores alegres pero si es un empleo en el que hay que pasar desapercibidos, lo mejor son los tonos azules o grises. El negro no es aconsejable porque transmite demasiada seriedad y lejanía", explica la experta de Charada.

Son detalles que "no se suelen saber porque la gente no suele dar importancia a los colores". También hay que tener en cuenta otras cosas como la postura en la entrevista. "Si se cruzan los brazos estarás poniendo una barrera, si bajas o no la mirada...La posición de los hombros que, echados hacia adelante, transmiten miedo..." Al final, se trata de transmitir que "la imagen es una herramienta más para conseguir trabajo u otros objetivos laborales como un ascenso o cambiar la percepción que tienen de ti los clientes".

El programa se extenderá a otras provincias

Acción contra el Hambre tiene en marcha un total de 23 'Vives Emplea' en ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Castellón, Cáceres o Toledo. Más de 1.200 personas han pasado por estos programas hasta ahora y entre sus previsiones está extender el programa a otros puntos de Castilla-La Mancha tras los resultados obtenidos en la provincia de Toledo donde el pasado año un 60% de los participantes logró la inserción laboral.

De forma paralela a este programa se desarrolla otro itinerario denominado 'Vives Emprende'. "No solo queremos ayudar a buscar empleo sino apostar por el emprendimiento para apoyar a las personas que tengan una idea de negocio".