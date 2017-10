El Parlamento Europeo adopta un informe final sobre Papeles de Panamá crítico con los países

La comisión especial del Parlamento Europeo (PE) sobre los Papeles de Panamá aprobó hoy su informe final sobre el escándalo, que reveló cuentas opacas en paraísos fiscales, en el que critica a los países de la Unión Europea (UE) por no hacer "esfuerzos auténticos" para luchar contra la evasión.

"Algunos Estados miembros tienden a no proporcionar información relevante en la cantidad y con la calidad deseadas y, en general, no parecen hacer esfuerzos auténticos para tomar medidas contra la elusión y la evasión fiscales", consideran los eurodiputados en las conclusiones del documento.

El texto, que no es vinculante y por tanto no supone obligación alguna para Estados miembros ni instituciones de la UE, salió adelante con 29 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones.

El documento es fruto de trece meses de trabajo en los que los eurodiputados han celebrado audiencias con líderes de la UE, representantes de instituciones financieras, empresas, periodistas y ONG para arrojar luz sobre las revelaciones.

Los eurodiputados concluyen que la "falta de cooperación y coordinación" entre las instancias legislativas en relación con la evasión y el blanqueo de capitales es un "problema sistémico", al tiempo que llaman a mejorar la transparencia y el intercambio de información en materia fiscal.

El informe apunta que antes de los Papeles de Panamá la legislación de la UE "no era suficiente", pero señala que desde entonces "se ha producido una mejora gradual significativa", en concreto con la propuesta para tener un registro de titulares efectivos finales de cuentas bancarias o la revisión de la directiva contra el blanqueo de capitales.

Insiste, no obstante, en que las prácticas de empresas fantasma en paraísos fiscales fueron posibles por la "aplicación insuficiente" de la ley por parte de los Estados y la Comisión Europea y añade que las sanciones previstas "no siempre se aplican o no son lo suficientemente disuasorias en casos relevantes".

Los eurodiputados recuerdan que los documentos revelados muestran registros de 213.634 empresas "offshore" creadas entre 1970 y 2015 y mencionan los nombres de doce jefes de Estado actuales y antiguos, casi a 200 políticos de todo el mundo y a personajes famosos.

Podemos y su grupo en la Eurocámara, la Izquierda Unitaria, votaron en contra del informe porque creen que se ha perdido la "oportunidad para regular sobre este asunto", dijo el eurodiputado Miguel Urbán en rueda de prensa.

"El trabajo de la comisión comenzó muy bien, seguramente debido a la presión social y mediática, que reclamaban un informe con acciones efectivas, eficaces y coherentes. Sin embargo, al final se han antepuesto los intereses de los bancos y de los 'lobbies' que campan por Bruselas al de las mayorías sociales", afirmó.

Urbán criticó que el texto "pone el foco en la responsabilidad de países terceros" y no mira hacia los miembros de la UE "como Reino Unido, Luxemburgo o Malta, donde también hay muchos culpables de evasión fiscal", y "deja intacto el papel de la banca".

El informe llega apenas unos días después de que la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia, una de las líderes de la investigación periodística que sacó a la luz los Papeles de Panamá y que indagó también sobre la corrupción en su país, fuese asesinada mediante una explosión en su coche en un acto supuestamente relacionado con su labor.

Los eurodiputados rindieron homenaje a la periodista con un minuto de silencio, lo que también se hizo hoy en otras salas de prensa de las instituciones europeas.