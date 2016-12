Fomento manipula fechas para argumentar la negativa a investigar el accidente de Angrois

Los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 salieron este jueves del Ministerio de Fomento sumidos en la indignación. El nuevo titular del Ministerio, Íñigo de la Serna, acababa de negarles las investigaciones técnica y política sobre el accidente de Angrois a las que había dado "apoyo expreso" como alcalde de Santander apenas medio año antes. Mientras las víctimas reprochaban ante la prensa lo que consideran todo un ejercicio de "cinismo" el departamento gubernamental hacía pública su versión de los hechos tras una reunión que había evitado revelar previamente que se iba a producir. Y para explicar el porqué del cambio de la postura de De la Serna el Ministerio ha optado por incurrir en una manipulación de fechas.

Más allá de indicar que la recepción se había producido para "escuchar las peticiones" de la plataforma Fomento se detiene a señalar que el ministro "indicó" ciertos aspectos "en relación con la moción" aprobada en Santander. Así, dice, en la propuesta apoyada por De la Serna en la capital cántabra se reclamaba una nueva investigación técnica "independiente". A este respeto el ahora ministro "recuerda" que "ya se realizó una investigación técnica" por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento y, según la Abogacía del Estado, "el Ministerio no puede solicitar que se inicie una nueva investigación". Estos "hechos", asegura el Ministerio, "eran desconocidos en el momento de aprobarse la moción en el Ayuntamiento de Santander". He aquí la manipulación.

La propuesta aprobada unánimemente por el pleno santanderino y leída por De la Serna salió adelante el pasado 29 de julio, tal y como acredita el acta de aquella sesión. No obstante, los supuestos obstáculos para que el Ministerio pida una nueva investigación aludidos por la Abogacía del Estado eran ya conocidos dos semanas antes por Fomento, tal y como avanzó eldiario.es el 14 de julio al hilo de unas declaraciones públicas en las que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desveló "dificultades legales" para poner en marcha esa nueva comisión técnica.

Efectivamente, según la Unión Europea a CIAF es ahora un órgano independiente, pero no lo era cuando investigó lo sucedido en Angrois. Así lo constató la Agencia Ferroviaria Europea a comienzos del propio mes de julio en un informe oculto hasta ese momento por presiones del Gobierno de España. Antes de ese análisis del trabajo de la CIAF en el accidente de Santiago, realizado a instancias de las propias víctimas, la Comisión Europea había abierto ya un procedimiento de infracción contra España por no aplicar la directiva comunitaria que exigía, precisamente, que la CIAF fuera independiente. Esos cambios no fueron aplicados hasta después del accidente de Angrois y, en todo caso, las víctimas no reclaman una nueva indagación de la CIAF, sino otra investigación independiente que analice específicamente el accidente de Compostela. La legislación, afirman, no impide que esto suceda.

El "no" a la investigación política

Junto a esa alteración de fechas sobre la investigación técnica Fomento aporta también sus argumentos para el "no" a la comisión política que De la Serna también apoyó en julio. El ministro "recuerda" ahora que "la creación de la comisión de investigación solicitada ya fue debatida" en la legislatura frustrada por la falta de Gobierno "y fue rechazada con el 60% de los votos". Efectivamente, esto sucedió con la petición formulada por En Marea y rechazada en pleno por PP y PSOE después de que el portavoz popular, Rafael Hernando, considerara la solicitud como "miserable" y "absurda". Este debate se produjo en abril, por lo tanto, tres meses antes de que De la Serna apoyara la investigación en Santander. Obviamente, el "apoyo expreso" del entonces alcalde es también posterior a las peticiones de investigación formuladas en la anterior legislatura estatal por el BNG, también rechazadas en pleno.

En este escenario, mientras el nuevo ministro se limita, como sus antecesores, a manifestar "colaboración y respeto por la investigación judicial" del accidente que "continúa abierta" - fue reabierta por la Audiencia de A Coruña después de que la cerrara el juez instructor con el maquinista como único acusado- la Plataforma Víctimas Alvia 04155 lamenta su "trato cínico e hipócrita", en palabras de su vocal Teresa Gómez-Limón. "Mucha manita por aquí y por allá, pero era todo mentira", resume. A su juicio, sería preferible que De la Serna "hubiese dicho desde el principio que no había nada que hacer", pero "este cinismo por interés personal es una afrenta a las víctimas y a todos los ciudadanos".