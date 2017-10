El PSN pide a Barkos que aclare si modificará el decreto del euskera

La secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, ha solicitado el pronunciamiento oficial de la presidenta Barkos en sede parlamentaria y sobre dos cuestiones polémicas: el futuro del decreto para regular el euskera en la Administración foral, que el Gobierno tiene intención de aprobar en breve, y la implantación o no del sistema de lista única para acceder a las oposiciones que Educación aprobará el año que viene. Dos asuntos sobre los que el PSN considera que vulneran la igualdad de oportunidades y benefician a los navarros euskaldunes frente a los que no hablan euskera. “El Gobierno que tenemos en Navarra es nacionalista, centrado en hacer política identitaria. No es un Gobierno de izquierdas, es nacionalista”, ha criticado la líder socialista.

María Chivite quiere que la presidenta Barkos explique en el Parlamento “qué va a hacer con el decreto del euskera” que prepara su gabinete para regular el uso de esta lengua en la Administración. La socialista ha recordado que el informe, preceptivo pero no vinculante, que ha elaborado al respecto el Consejo de Navarra concluye que la valoración que el Gobierno quiere dar al conocimiento del euskera para el acceso a la función pública puede crear situaciones de desigualdad entre los opositores. “El Consejo de Navarra viene a avalar lo que desde el PSN veníamos denunciando, y es que este decreto vulnera la igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública”, ha recordado Chivite. Los argumentos del Gobierno restando importancia a este informe del Consejo de Navarra y señalando que había que poner “en contexto” las valoraciones del máximo órgano consultivo, llevan a los socialistas a desconocer qué tiene previsto hacer el Gobierno con su decreto, si modificarlo hasta obtener un nuevo informe favorable del Consejo de Navarra o, como dio a entender la consejera Ana Ollo, aprobarlo “en breve” y “hacer oídos sordos” a las advertencias legales del informe, según ha indicado Chivite.

La socialista quiere conocer también las intenciones del Gobierno con respecto al anuncio de estudiar fórmulas para implantar en Navarra el sistema de lista única para los opositores que saben euskera y para los que no lo saben, en las próximas oposiciones que Educación aprobará en 2018. El anuncio del Gobierno ha despertado recelos en dos socios del cuatripartito, Podemos e Izquierda Unida, que han pedido más explicaciones a la consejera de Educación, María Solana, para saber “qué beneficios supondría para la educación pública en Navarra la instauración del sistema de lista única”. También Chivite se ha sumado a quienes no ven las ventajas de este sistema y, al contrario, opina que “la lista única no sería una buena opción para Navarra, que es una comunidad diferente a Baleares o Cataluña, puesto que aquí el euskera no es oficial en todo el territorio”, ha recordado la líder del PSN.