El Gobierno foral ve un "compromiso firme" en las palabras de Montoro sobre el Convenio Económico

Solana, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, ha señalado que "estábamos convencidos" de que el acuerdo con Navarra "estaba a falta de un mínimo impulso político por parte del Gobierno central y entendemos que este es ese impulso". "Hemos interpretado que este es un compromiso público y claro, desde luego también para con Navarra por parte del señor Montoro y del Gobierno central", ha dicho.

La portavoz ha añadido que valoran "muy positivamente" que se haya mostrado "públicamente y de manera firme" el compromiso del Ejecutivo central porque "así lo había trasladado en privado al Gobierno de Navarra, pero es verdad que no acababa de llegar este momento", ha indicado, para valorar también que lo haya dicho en las Cortes y "en estos términos".

Sobre los puntos concretos en que se cerrará el acuerdo con Navarra en torno al Convenio Económico, Solana ha indicado que el consejera de Hacienda navarro no ha dado hoy ningún dato en ese sentido pero "lo ha dado en otras ocasiones". "Estaba a falta de aquel empujón mínimo, más casi político que de otro tipo; porque es verdad que los técnicos habían hecho un trabajo largo y costoso pero habiendo llegado ya a unos acuerdos que entendemos firmes", ha explicado, para esperar que "este compromiso se cumplirá en el sentido en que está trabajado y acordado con los técnicos de la Administración foral".

Preguntada sobre fechas concretas para cerrar el acuerdo, la portavoz ha dicho que no hay fechas cerradas. "No se si ahora esto va a provocar que desde el Ministerio nos puedan dar una fecha definitiva, antes que tarde, pero no podemos decir que haya una fecha ligada a la toma de decisión", ha comentado, para señalar que "para nosotros es un tema prioritario". "Nos importa más que sea, que sea en una fecha determinada", ha afirmado