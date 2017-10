El PSN advierte de que la lista única en Educación supondría un "coladero" a favor de los aspirantes que saben euskera

"La lista única es introducir en el mismo saco a todo el profesorado. Y el profesorado que tuviese un C1 en euskera o el título de GAP podría acceder a todas las plazas, tanto en castellano como en eukera. Esto para nosotros trae una serie de consecuencias y vulnera el acceso en igualdad del acceso a la función pública. Entendemos que es un atropello y va a generar un efecto llamada", ha declarado Gimeno en una rueda de prensa.

Además, el portavoz en Educación del PSN ha criticado que en la actualidad ya "se produce un agravio con el procedimiento de la doble oportunidad". "Una persona que tenga titulación en euskera se puede presentar en una especialidad en los dos idiomas. Eso sí, las personas que solo se examinan en castellano no pueden examinarse en otra especialidad", ha comentado Gimeno.

En este sentido, el parlamentario socialista ha presentado los datos que se dieron con la "doble oportunidad" en los tribunales de oposición. "En Educación Física, de las 72 personas que optaron a la doble oportunidad 27 aprobaron en euskera y solo 3 en castellano. En la especialidad de Pedagogía Terapéutica se presentaron 87 personas y 26 aprobaron en euskera y, de esas mismas personas, en castellano solo aprobaron 4. Y en Audición y Lenguaje se presentaron 11 personas y en euskera aprobaron 7, mientras en castellano aprobaron solo 2", ha explicado Gimeno.

Para el PSN, estos datos suponen que si se produce la lista única, esta será en realidad "una lista coladero". Por lo que reclama que "a la hora de conformar tribunales si no se controlan los indicativos y los criterios de evaluación, y si no se controla este tipo de sinergias se puede dar esta circunstancia de nuevo".

Por ello, Gimeno ha asegurado que con la lista única los tribunales serían los de euskera, ante lo que ha planteado que "o los criterios de evaluación en este caso del tribunal único pueden dar lugar a la confusión o quizás no es una buena idea que una comunidad lingüística examine al resto de la comunidad".

DEFENSA DEL MODELO PAI Y COMPARATIVA CON OTRAS COMUNIDADES

Del mismo modo, el portavoz de Educación del PSN ha explicado que los datos de prematriculación en la zona mixta muestran que "no hay la realidad sociolingüística" que la presidenta y el Gobierno de Navarra defienden.

"Se incorporaron 44 localidades a la zona mixta, una zona donde el euskera tiene una protección especial según la ley. Los datos de prematriculación en estas 44 localidades muestran que el modelo G y el modelo D son prácticamente residuales, y donde hay más prematriculaciones es en el APAI, DPAI y GPAI", ha comentado Gimeno.

En este sentido, Gimeno ha explicado que "en las localidades que se acaban de incorporar a la zona mixta, en las localidades donde el Gobierno de Navarra reclama una protección especial porque hay una realidad sociolingüística diferenciada, en el acceso a los estudios de educación infantil en la prematriculación no existe tal diferencia". "El 23,04% pide el modelo D y el 76,96% pide el modelo AG", ha asegurado.

Además, el portavoz del PSN en Educación ha criticado que el Gobierno compare Navarra con otras comunidades. "Navarra ha optado por una zonificación, por un modelo singular, y el Gobierno y el mundo nacionalista está bombardeando con que hay otras comunidades que sí que tienen lista única. Pero están confundidos porque en estas comunidades no están ofertando lista única sino un modelo lingüístico único, que es el que hay porque la lengua es oficial en todo el territorio. Aquí solo es oficial el euskera en la zona vascoparlante, en el resto de la comunidad, en la zona mixta y en la zona no vascófona, no es oficial", ha dicho Gimeno.

En este sentido, Gimeno ha querido remarcar que "mientras el Gobierno está utilizando una lengua para imponerla, nosotros creemos en el euskera pero para fomentarlo, para desarrollarlo".

Además, el PSN ha querido destacar que Navarra tiene mejores calificaciones en la prueba PISA que las comunidades con las que se compara el Gobierno foral. "Los ejemplos que pone el Gobierno son básicamente las comunidades españolas que se recogen en la carta europea de las lenguas, y esas comunidades al lado de Navarra no desarrollan el mismo nivel curricular, el mismo nivel académico, el mismo nivel competencial que tenemos en las pruebas PISA", ha dicho Gimeno.

Por último, el PSN ha querido explicar que este desarrollo de la lista única se debe a intereses nacionalistas. "El ingreso en los cuerpos docentes de forma separada por especialidad y por idioma a Navarra le ha ido bien. Es más, en una resolución que el Gobierno ha dado del Defensor del Pueblo se ve cómo en un informe del 3 de enero de este año el Gobierno de Navarra aboga por esto, pero no sabemos qué factor externo ha hecho que se quiera cambiar. Quizás es que la legislatura va avanzando y determinados partidos de ámbito nacionalista están apretando el acelerador", ha declarado Gimeno.