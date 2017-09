De la Serna revoca el convenio del TAV firmado en 2010 y el Estado licitará las obras este año

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado en el Congreso que el Estado licitará las obras del corredor ferroviario de alta velocidad de Navarra a cuya ejecución se comprometió con UPN a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Para poder licitar las obras, ha señalado el ministro, el Estado debe revocar antes el convenio que firmaron las administraciones central y foral en 2010, en virtud del cual la capacidad de licitar queda en manos del Gobierno de Navarra. El anuncio no ha causado intranquilidad aparente en el vicepresidente foral Manu Ayerdi, que en rueda de prensa se ha mostrado dispuesto a “estudiar” conjuntamente con el ministerio la causa por la que éste pretende revocar el convenio. De momento, él no ve motivos para la anunciada revocación: “Si de la Serna quiere hacer ese movimiento administrativo, ya tendremos ociasión de hablar de ello, lo analizaremos y lo trabajaremos”, ha dilatado en el tiempo Ayerdi frente a la urgencia expresada por el ministro.

Mientras De la Serna y Ayerdi se dedicaban este cruce de declaraciones de forma pública, UPN sacaba pecho de su gestión en torno al TAV en el Congreso. Su diputado Iñigo Alli ha reconocido que “UPN ha hecho valer su acuerdo con el PP por el interés general de los navarros y de los españoles”. Se refería Alli al compromiso del Estado para licitar las obras de dos tramos de la plataforma prevista entre Castejón y Pamplona este año, un compromiso que UPN obtuvo a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del PP; un compromiso con el que, además, UPN intentó obligar al Gobierno de Navarra a incluir financiación para el TAV en su proyecto de presupuestos, a sabiendas de que tres de los socios del cuatripartito habían advertido de que no apoyarían dicho proyecto si incluía dinero para el tren. Alli, sin embargo, no se ha referido a esta circunstancia y sí ha explicado que el Gobierno central “se ha encontrado con una comunidad que no quiere el tren de alta velocidad ante las amenazas de los actuales socios del Gobierno de Navarra: Bildu, la ‘marca blanca’ de Bildu, es decir, Podemos, e Izquierda Unida, que en mi tierra se llama Izquierda-Ezkerra”, ha ilustrado Alli a los miembros de la Cámara Baja. “Navarra tiene una infraestructura ferroviaria de hace 150 años, y el actual Gobierno de Navarra sigue anclado en la época del botijo y el carromato”, ha descrito el diputado de UPN. “Pese a todo, la mayoría de los navarros quieren el tren de alta velocidad”, ha resumido antes de ofrecerse para colaborar con Fomento: “Cuente con UPN para hacer valer el interés de todos los navarros”, se ha brindado.

Frente al discurso de UPN, el vicepresidente foral mantiene que la actitud de su Gobierno es la de colaborar y que “quiere estar lo más presente y cerca del desarrollo de esta infraestructura”. Según Ayerdi, ambas administraciones “estamos trabajando en una infraestructura que consideramos importante, pero el Gobierno de Navarra considera esta infraestructura importantes desde Zaragoza hasta la ‘Y’ vasca”, ha advertido. En este sentido, también el ministro de la Serna se ha pronunciado sobre la conexión con la plataforma de Euskadi, al asegurar que “La ‘Y’ vasca estará en 2013 pese a que Navarra lo pone difícil”.