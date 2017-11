Visitan Navarra los socios europeos del proyecto CRE:HUB destinado a apoyar el desarrollo de pymes del sector cultural

Treinta representantes del programa europeo CRE:HUB ('Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development') de Rumanía, Italia, Portugal, Hungría, Eslovenia y Letonia, han iniciado este martes una visita-estudio en Navarra que se celebrará a lo largo de todo el día de hoy y de mañana 15 de noviembre y que conocerá los programas y espacios de referencia para la promoción de la industria cultural y creativa en Navarra.