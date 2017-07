Albiol cree que la Generalitat busca la intervención del Estado en Cataluña para que "en la calle haya conflicto social"

"Desde el PP somos partidarios de que las instituciones tomen cartas en el asunto para poner en el sitio que se merecen a estos irresponsables que se están cargando la convivencia en Cataluña y que lo que buscan es que el Gobierno de España y la justicia intervengan la comunidad autónoma de Cataluña. Están buscando la intervención para presentarse ante su parroquia como mártires y que en la calle haya conflicto social", ha señalado Albiol en declaraciones a los periodistas tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio de la trama 'Pretoria'.

Entre esas medidas que puede adoptar el Ejecutivo, el líder de los 'populares' catalanes ha dicho no tener "ningún tipo de complejo" en aplicar el artículo 155 de la Constitución: "No ha existido ninguna posibilidad de que entren en razón estos políticos irresponsables y si al final, como última instancia, se tiene que aplicar, desde el PP no nos va a parecer mal ni mucho menos. Si se llega a esa situación, lo veríamos del todo justificado".

