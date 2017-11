Arrimadas: Quiero ser presidenta de todos catalanes, también independentistas

La cabeza de lista de Ciutadans (Cs) para el 21D, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy querer ser "la presidenta de todos los catalanes", también de los que son independentistas, y ha dicho que quiere "superar esta etapa de 'procés'", que la sociedad no puede aguantar "cuatro años más".

"Si hay algo que tenemos todos en común -los miembros de la candidatura de Cs- es que queremos trabajar para todos los catalanes, también para los que hoy en día quieren confiar en la independencia", ha dicho en el acto de presentación de las listas de Ciudadanos para el 21D en el Teatro Tívoli de Barcelona, lugar en el que nació la formación hace 11 años.

Arrimadas se ha contrapuesto así a los recientes ejecutivos independentistas, que según la formación naranja solo han gobernado para una parte de la población.

Cree que es hora de superar el 'procés': "¡Basta ya de hacer una fractura social en Cataluña! Nuestro corazón es tan grande que nos caben las tres banderas: la catalana, la española y la europea", ha dicho en referencia al logo de la formación naranja.

Sobre la candidatura que presenta Ciutadans a las próximas elecciones autonómicas, Arrimadas ha defendido que "esta es la lista sí que es transversal y unitaria", pues en ella "hay personas de diferentes profesiones y de diferentes orígenes".

"Os aseguro que son honrados, buenas personas, trabajadores, saben lo que es currar fuera de la política y que son valientes", ha dicho.

En la lista de Cs "no hay imputados porque esta gente cumple las normas" -ha afirmado en alusión a las candidaturas de ERC y Junts per Catalunya- ni "personas que han formado parte del problema" -en referencia a la incorporación de miembros de la antigua Unió como el ex conseller Espadaler en la candidatura socialista-.

Arrimadas ha defendido que su formación tiene "las manos limpias y libres para poder gestionar lo público de una manera totalmente distinta" y que va a "ayudar a encontrar soluciones y no problemas".

"Hay veces en la vida en las que jugar a la ruleta rusa no es buena idea", ha ironizado Arrimadas, pues "otras fuerzas", en referencia al PSC, "a la que te despistas te montan un tripartito".

Así, el 21D hay que elegir "una opción política nítida, que no defraude, sin complejos", y "si hay un voto que no defrauda, éste es el voto naranja", ha afirmado.

Ha advertido de que si vuelven a gobernar los independentistas "volverán a hacer lo mismo" por mucho que ahora modulen su mensaje.