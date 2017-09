Beiras: Si no nos movilizamos van a convertirnos otra vez en esclavos

El histórico nacionalista y fundador de Anova, Xosé Manuel Beiras, ha incidido hoy en la necesidad de apoyar el referéndum de Cataluña y censurar la "represión y eliminación de derechos y libertades" por parte del Gobierno central, "si no nos movilizamos van a convertirnos otra vez en esclavos, no solo a los catalanes sino a todos nosotros".

En declaraciones a la prensa en el marco de una manifestación organizada por "Galiza con Catalunya" en la que han participado más de 3.000 personas, Beiras ha subrayado que en este momento es "fundamental la movilización de todos los ciudadanos demócratas de todo el ámbito español".

Para Beiras el respaldo a la referéndum del 1 de octubre no es únicamente una defensa de la independencia, sino que se trata de denunciar la "violación de derechos y libertades fundamentales" que intentan llevar a cabo los poderes tradicionales.

"El artículo primero de la Constitución ya está derogado desde hace tiempo, y ahora estamos en un Estado de excepción no declarado", ha sostenido el líder nacionalista que considera que en Cataluña también se ha aplicado el "artículo 155, sin hacer lo que hay que hacer, que es pasar por las Cortes", algo que -a su juicio- no ha hecho el Ejecutivo estatal "porque saben que no tienen mayoría".

"Estamos ante un Gobierno que es una metamorfosis del franquismo y no se puede estar impasible" ante ello, porque hoy la represión se cierne sobre Cataluña pero hay que preguntarse "¿quién será el próximo?".

Por ello, el veterano político ha asegurado que aunque haya gente que piense que "esto no va con ellos, sí va, va con todos" y por eso "hoy no vale estar en una posición neutral".

Para Beiras, las reivindicaciones derivadas del proceso catalán se han convertido en la punta de lanza de la defensa de los derechos y conquistas logradas en el ámbito social y laboral, en un momento en el que tenemos que volver a demandar "aquello que se reivindicaba la lucha franquista" porque pretenden retroceder en derechos adquiridos, ha lamentado.

Ante la posibilidad de reacción del Gobierno central el día después de la celebración del referéndum Beiras ha señalado que no sabe qué medidas puede tomar al tratarse de un "manicomio regido por sádicos y saqueadores" pero, en todo caso -ha subrayado- "si hacen una barbaridad las van a pagar, esto no se para con represión".