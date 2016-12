Afines a Pedro Sánchez se reúnen en secreto para pedirle que se presente a las primarias del PSOE

El ex secretario general del PSOE no acudirá a la cita de esta tarde en Madrid, cuya localización no conocen ni los convocados

Su ex número dos, César Luena, la líder del PSE y consejera del Gobierno vasco, Idoia Mendia, o la diputada Margarita Robles, principales ausencias del cónclave

Odón Elorza, Adriana Lastra y el secretario general valenciano, José Luis Ábalos, serán algunos de los asistentes a la cumbre