Castellà (Demòcrates) ve "ridículo" impedir una investidura telemática en el siglo XXI

El diputado electo de ERC Antoni Castellà (Demòcrates) ha dicho este sábado que ve "ridículo" decir en el siglo XXI que no se puede investir al cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, de forma telemática.

"Lo intentaremos todo para investir a Puigdemont", ha asegurado en una entrevista de Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el Estado español no acepta de la mayoría de diputados independentistas después de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Castellà también ha recordado que los letrados y el reglamento asisten a la Mesa del Parlament y son interpretables: "Creo que hay margen en el reglamento para poder investir a un presidente de forma telemática".

Asimismo, ha señalado que la prioridad de las fuerzas soberanistas es restituir el Govern y hacer efectiva la proclamación de la República catalana, y ha insistido en que renunciar a la unilateralidad es rechazar el objetivo de la República.

Preguntado por la opción de incluir a la CUP en el futuro Govern, Castellà ha afirmado que sería "interesante" impulsar un gobierno de unidad porque supondría el compromiso de todas las fuerzas independentistas.

También ha observado que se deben desarrollar los instrumentos de gobierno de los que no disponía el Govern cuando se proclamó la República: "A medio plazo nos deben permitir resistir la violencia del Estado español", y ha advertido de que la violencia sistemática del Gobierno central no ganará a la voluntad de los catalanes.

En relación a la presidencia de la Mesa del Parlament, Castellà ha afirmado que no se ha barajado su nombre: "A todos nos haría ilusión, pero no hemos hablado que yo pueda serlo", y también ha reflexionado que los miembros de la Mesa y del Govern podrían ser personas no encausadas, lo que les permitiría tener las manos más libres para actuar, en sus palabras.