Cifuentes no bajará ahora el IRPF como pide Cs: "En estos momentos la situación ni lo permite ni lo aconseja"

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha considerado que Cs "está buscando un pretexto para no apoyar al PP en los presupuestos de 2018", y les ha instado a que "lo digan directamente". A su juicio, es un "golpe de efecto de Cs para intentar recuperar el protagonismo político que no tiene", pero de manera "muy irresponsable" y con "deslealtad", ya que esta petición no estaba planteada en el acuerdo de investidura.

La popular ha tildado de "más grave" que la bajada de impuestos es un compromiso electoral del PP. "Nosotros cumplimos nuestros programas y cumpliremos el de bajar el IRPF, pero cuando la situación lo permita, no antes, y en estos momentos es indudable que la situación ni lo permite, ni lo aconseja", ha aseverado Cifuentes, quien ha argumentado que ahora están pendientes de la futura reforma del sistema de financiación.

La dirigente madrileña ha considerado "tremendamente irresponsable" una bajada del IRPF cuando están pendientes de acordar un nuevo sistema de financiación y teniendo en cuenta que, gracias al PP, la Comunidad de Madrid tiene los impuestos más bajos de España, no solamente en IRPF, sino que es la única que tiene exento el de Patrimonio y por ejemplo, tiene bonificado al 99 por ciento el de Sucesiones y Donaciones.

La popular ha asegurado que cumplirán su programa, que contempla una bajada de impuestos, pero "no porque lo diga Cs, que parece que quiere colgarse una medalla, apuntarse un tanto y tratar de condicionar que algo no llegue a buen puerto".

Así, ha dicho que lo harán, pero "cuando se haya clarificado el panorama del sistema de financiación y cuando vean cómo afecta a la Comunidad de Madrid y cómo afectará a la recaudación la bajada del IRPF aprobada por el Gobierno central.

Y es que ha indicado que hay que analizar si esa previsible menor recaudación garantiza el sostenimiento de los servicios públicos. En este punto, ha afeado a la formación naranja que por un lado pide un aumento del gasto público con las iniciativas de los plenos y por otro, quiere que se baje la recaudación.

Por otra parte, ha afirmado que le ha resultado "muy sorprendente" que Ciudadanos ponga una condición previa, ya que en este tiempo nuevo los ciudadanos madrileños quieren que los partidos y las instituciones se sienten a hablar, opina. A este respecto, ha avanzado que tienen intención de hablar con Cs, PSOE e incluso, con Podemos.

Por otra parte, ha avanzado que han gobernado con mucha austeridad", algo que no quita para que de cara al año que viene vayan a plantear "algún proyecto importante de inversión".