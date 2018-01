Cifuentes asegura que podrían llegar a las 2.000 las empresas que dejen Cataluña para llegar a Madrid

En una entrevista concedida a RNE y recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha señalado que Madrid no ha salido beneficiada del "desplome económico de Cataluña" porque si a esta región le va mal, a España también.

"Sería absurdo alegrarse de la quiebra económica catalana, de la huida de empresas, porque al final la descapitalización económica de una comunidad autonómica que aportaba el 19 por ciento del PIB es algo que nos perjudica a todos", ha dicho.

Pese a ello, ha indicado que tienen contabilizado aproximadamente "más de 1.300 empresas" que han llegado a la Comunidad en 2017 hasta noviembre y ha asegurado que en enero siguen llegando. "Es probable que la cifra pueda llegar incluso a los 2.000", ha apuntado, para a continuación trasladar que cualquier empresa que llegue a la capital "va a ser recibida con los brazos abiertos, con facilidades".

En cuanto a la situación política en Cataluña, Cifuentes ha manifestado que el expresidente Carles Puigdemont, "el prófugo", está intentando "poner en marcha todas las estrategias que se le ocurren para finalmente poder ejercer ese voto delegado y poder ser investido y ejercer a distancia".

"Él en Bruselas comiendo mejillones, sin poner un pie en España, y ejercer como presidente. Eso no es posible, en base a eso está intentando poner en marcha artimañas para burlar la acción de la Justicia", ha dicho.

Pero a su parecer, nada de esto le ha salido a Puigdemont porque "ni ha sido detenido en su reciente salida de Bruselas, que era probablemente lo que él quería, ni tampoco de momento ha podido ejercer ese voto como él pensaba hacerlo".

FINANCIACIÓN: DEFENDER INTERESES MADRID

En otro orden de cosas, al ser preguntada por la reformulación de la financiación autonómica, Cifuentes ha reiterado que "por encima de los intereses de los partidos le interesan los de los ciudadanos".

La dirigente madrileña ha asegurado que ella no va a "torpedear" un sistema si se consigue un acuerdo entre todos pero ha hecho hincapié en que va a "luchar con uñas y dientes" para defender los intereses de los madrileños y de los que viven y trabajan en la región.

En este sentido, ha señalado que tiene una "gran confianza" en el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, así como que está convencida de que él está tratando de buscar un sistema "eficiente, justo y que permita garantizar los servicios públicos en las comunidades".

ELECCIONES 2019

Por otro lado, en cuando a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, Cifuentes ha reiterado que "es pronto" para hablar de candidatos pese a que hay partidos que lo están haciendo.

"En Podemos ya hemos visto que son muy democráticos pero cuando llega el momento de designar candidatos ellos lo hacen, será por las nuevas tecnologías, digitalmente, es decir con el dedo", ha dicho para a continuación recordar que el líder de la formación, Pablo Iglesias, le ha encargado al diputado nacional Íñigo Errejón que "se ponga a trabajar".

Para la presidenta, también en el PSOE tienen "un lío tremendo" porque parece ser que "ya ha habido dos mujeres que se han negado a ser candidatas". En el PP, según ha asegurado Cifuentes, no están "en eso". "El debate de los candidatos no es importante, lo importante es seguir trabajando. Quien sea el candidato al Ayuntamiento de Madrid yo creo que hasta finales de 2018 no va a tocar", ha concluido.