Ciudadanos pide al PSOE que explique su rechazo a propuesta sobre Cataluña

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha instado hoy al PSOE a explicar por qué no apoyó ayer la propuesta de su partido para respaldar al Gobierno ante el referéndum del 1-O ya que considera que cualquier demócrata podría haberla respaldado.

Villegas, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado que la iniciativa de Ciudadanos era "de mínimos" y en ella se podía sentir representados todos los demócratas y la inmensa mayoría de los votantes socialistas.

Ante el rechazo del PSOE debido a que no se aceptó una enmienda para que existiera un diálogo político sobre el problema catalán, ha señalado que ante el actual "golpe a la democracia" no se puede dar la sensación de que la solución pasa por sentarse a hablar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras "saltarse las leyes y la democracia".

"Tienen que volver a la legalidad y, a partir de ahí, se abrirán horizonte so posibilidades, pero en este momento lo que hay que hacer es parar ese golpe", ha subrayado.

Villegas ha salido al paso de la crítica realizada hoy por la portavoz socialista del Congreso, Margartita Robles, al considerar que lo único que pretendía ayer Ciudadanos era protagonismo.

"Nosotros creemos que las Cortes no podían mirar para otro lado ante el golpe en Cataluña y no era normal que habláramos de todos los temas y no hubiera ninguna votación sobre una crisis tan profunda, y lo que trajimos al Congreso fue una propuesta muy básica que cualquier demócrata podía apoyar y que el PSOE deberá explicar cuál de sus puntos le producía rechazo", ha recalcado.