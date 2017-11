Colau dice que la "deriva autoritaria" en Cataluña amenaza al conjunto de España

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado hoy que la "deriva autoritaria" del Gobierno en Cataluña amenaza a la población del conjunto de España, porque puede implicar la "normalización de la barbarie y de la suspensión de derechos y libertades".

Colau ha participado en el acto "Hacer frente a las políticas de la confusión y el miedo: la justicia social como reto global", junto a la activista y periodista canadiense Naomi Klein, que acaba de publicar el libro "Decir no no basta".

La alcaldesa ha calificado de "inadmisible" el encarcelamiento de exmiembros del Govern y ha dicho que esto corresponde a una "estrategia del shock", en referencia a la doctrina identificada por Klein en su libro homónimo, una estrategia que, en su opinión, pone en juego mucho más que la independencia, ya que "las libertades están en juego".

"Tenemos el reto de defender a nuestra comunidad y cohesión social para que no consigan rompernos", ha dicho Colau, y ha subrayado la "resiliencia" de la ciudad ante eventos traumáticos, como el atentado del pasado agosto.

Klein se ha referido a las huelgas y manifestaciones que tienen lugar en Cataluña y ha destacado que la alternativa es "normalizar la situación", después de lo cual, "puede suceder cualquier cosa".

La activista ha afirmado que una salida a la crisis actual en España puede ser la democracia directa, pero la gente "necesita respuestas: ¿independencia para quién y con qué fin?"

Colau y Klein han reflexionado sobre las estrategias para recuperar la justicia social, y la alcaldesa ha explicado que desde el ayuntamiento llevan a cabo más políticas sociales pero tienen que "ir más allá para cambiar las reglas, porque sino continuará siendo la lucha de David contra Goliat".

Ambas han hecho referencia a la ampliación de la soberanía, y la alcaldesa ha dicho que quiere "soberanía real" para decidir sobre "nuestras vidas".

En su nuevo libro, "Decir no no basta", Klein desarrolla la necesidad de crear alternativas al sistema neoliberal y a las estrategias del miedo, y pone el foco en el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, del que Klein dice que "no es un fenómeno nuevo" y que se trata de un "espectáculo interminable".

"Tenemos que salir del shock para reaccionar", según Klein, y no caer en la valoración positiva de otros líderes sólo porque "tenemos un súper villano en la Casa Blanca".

La situación en Europa puede ser aún "más preocupante" que la de EEUU, porque "Trump no ha puesto en prisión a ningún líder estatal, ni miles de personas se están ahogando en las costas de EEUU", ha destacado Klein, y ha remarcado que "Europa no puede sentirse superior a nadie en este sentido".

En referencia al incendio de la torre Grenfell en Londres el pasado junio, Klein ha dicho que "refleja lo que queremos combatir, no sólo malas políticas, sino un sistema político corrupto que no valora la vida", porque se podrían haber hecho cosas para evitar la muerte de hasta 80 personas en el siniestro.