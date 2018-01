Consuelo Ordóñez asegura tener "envidia sana" a los franceses por su Gobierno y sus "ideas claras"

"Iba muy preocupada y no sabéis cómo salí de tranquila, de contenta, con una envidia sana. Qué suerte tienen los franceses de tener este Gobierno y las ideas tan claras", ha apuntado en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, tras ser preguntada por el anuncio del Gobierno francés sobre un próximo acercamiento de reclusos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco.

Ordóñez ha explicado que, según le aclaró Davo en su encuentro del jueves, "los que tienen delitos de sangre o están reclamados por condenas pendientes en España" no podrán solicitar su acercamiento y ha insistido en que en Francia "no se negocia nada" con ETA "porque no hay nada que negociar".

Así, ha remarcado que los presos que quieran ser acercados al País Vasco deben "acatar las leyes francesas" y presentar solicitudes individuales y no "negociar nada colectivamente". De este modo, ha acusado a "quienes están tergiversando" las informaciones al respecto de querer crear "un halo insistente falso y una confusión", puesto que, según ha defendido, "Francia no está negociando nada con los negociadores de ETA".