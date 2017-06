Covite no asistirá al homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo por "dignidad y coherencia"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha anunciado que por "dignidad y coherencia" no asistirá este martes al homenaje que el Congreso de los Diputados rendirá a las víctimas del terrorismo. Tal y como lleva alegando desde 2013, no puede participar en un homenaje organizado por una institución en la que "se integran ex miembros de ETA orgullosos de haberlo sido y partidos orgullosos de centenares de asesinatos".