Demòcrates firma el acuerdo para ir con ERC-CatSí: "Es lo que más se parece a una lista transversal"

El portavoz de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha anunciado este jueves que han firmado el acuerdo para presentarse a las elecciones del 21 de diciembre con la candidatura de ERC-Catalunya Sí al considerar que "es lo que más se parece a una lista transversal".

"Hay una cuerdo formal firmado, con protocolo de relaciones a través de ERC-CatSí, que incluye también a MES y Avancem, y abierto a incorporar independientes. Es lo que más se parece una lista transversal con 4 formaciones políticas más independientes", ha resumido en rueda de prensa, acompañado de la dirección del partido.

Aunque Demòcrates era partidario de una lista única de los independentistas que finalmente no ha fructificado, sí ha destacado la necesidad de que JuntsxCat, ERC y CUP hagan "un frente común" después de las elecciones, y asegura que en esto hay un acuerdo entre todas estas fuerzas.

Para Castellà, la hoja de ruta del Govern no ha sido un error, pero ha admitido que los independentistas no contemplaban la "violencia" del Estado, un terreno en el que acordaron que no entrarían nunca.

También ha dejado claro que el único programa de Demòcrates el 21-D es el desarrollo de la proclamación de la república, probablemente con orientaciones diferentes sabiendo que hay "un Estado represor" al frente, y la necesidad así de reconocer al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, como presidente legítimo de Catalunya, pueda o no tomar posesión de su acta de diputado.

"Puedan tomar posesión o no, las fuerzas leales a la república debemos seguir reconociéndoles como los legítimos representantes de Catalunya. La condición de presidente de la república no la puede dar el 155, la debe dar el pueblo de Catalunya", ha recalcado.

A su juicio, en estas elecciones no se escogerá a un presidente autonómico, y hay que seguir reconociendo a Puigdemont como presidente legítimo de la república, y a Junqueras como vicepresidente, en cualquier caso.

POSICIÓN EN LAS LISTAS

En la candidatura de ERC-Catalunya Sí, Castellà ocupará el puesto número 15 por Barcelona, Titón Laïlla el 20, y el 34 la directora de estudios profesionales de los Jesuïtes de Sarrià y la recién nombrada vicepresidente de la Asociación Europea de Hostelería y Turismo, Nuria Montmany.

Aunque no tendrán representación en la lista por Tarragona y Girona, sí han situado en el puesto número ocho al exsenador y exdirector general de entes locales Jordi Souto.