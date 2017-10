Diputada de ICV pide a Puigdemont que aclare que no hubo declaración de independencia

La coordinadora de ICV y diputada de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) en el Parlamento de Cataluña, Marta Ribas, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aclare que no hubo declaración de independencia, y al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, que no se haga "más el gallego" y aborde el diálogo en Cataluña.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ribas ha considerado "una barbaridad democrática" que se haya decretado prisión preventiva incondicional para los portavoces de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un delito de sedición. En este sentido, ha señalado que se trata de "un problema político" que necesita de diálogo "sí o sí".

Además, ha destacado que se está "en un momento muy delicado en el que cualquier cosa podría hacer saltar por los aires la esperanza" que tienen los catalanes para que se establezca el diálogo. "Esto es dinamitarlo", ha añadido.

A su juicio, ha habido "una petición del fiscal durísima" y considera que "es injustificable" que se diga desde el Gobierno de España que se quiere "resolver la situación, y a la vez, se esté instigando, como mínimo, a que haya actuaciones judiciales de este calibre". "Creo que el momento político requería también de controlar estos temas, de ser muy cuidadoso para que nadie reviente el diálogo y no se está haciendo bien", ha indicado.

Marta Ribas ha apuntado que "no habrá ninguna solución hasta que no haya una mesa de diálogo". "La situación aún puede ir a mucho peor. Por tanto, antes de que vaya a peor, insistimos hoy también en que, por favor, no se empeore la situación", ha reclamado.

Según ha apuntado, en ocasiones se llega al diálogo cuando parece que se está "en un punto de no retorno en el enfrentamiento". "Quizá están intentando llegar a esto. El problema es que, quien va a sufrir de ese punto de no retorno, es la sociedad catalana", ha dicho.

En este sentido, ha advertido de que, "por el camino, se pueden cargar la cohesión de una sociedad catalana, que es muy diversa, de identidades cruzadas, y que ha costado décadas y mucho esfuerzo por parte de mucha gente que esté cohesionada y que sea un solo pueblo". "En cuatro días se están cargando lo que se ha trabajado durante cuatro décadas, y no nos lo podemos permitir como país", ha explicado.

PUIGDEMONT Y RAJOY

La diputada de CSQP ha insistido en que la solución "pasa por que el presidente Puigdemont aclare finalmente ya lo que pasó la semana pasada, que es que no hubo una declaración de independencia", porque "el Parlamento no hizo nada, y él hizo una declaración y suspensión sin ningún efecto jurídico", como "lo que firmaron por la noche con el resto de diputados soberanistas".

"Por tanto, por favor, que aclare ya que no hubo una declaración de independencia, y que el Gobierno español entienda que poniendo más medidas represoras o de ataque a las instituciones catalanas, como sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, solo empeorarán la situación y enquistarán más el conflicto", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que "ya han sido demasiados años de hacerse el 'gallego' el presidente Rajoy, y la realidad ha demostrado que pretender que esto se resuelve no tocándolo, solo lo empeora". Por ello, ha instado a que se resuelva mediante el diálogo. En su opinión, aplicar el artículo 155 de la Constitución "no solo atacará a los catalanes, sino que debilitará aún más la democracia española".

En su opinión, "es más necesario ahora que nunca que haya organizaciones transversales" como Catalunya Sí que es Pot, que es "muy plural", pero nadie dentro de la coalición "avala la hoja de ruta de Junts pel Sí y de la CUP", ni considera "un referéndum válido el del 1 de octubre", ni le dan "validez democrática a una declaración de independencia unilateral que no ha llegado a hacerse".

"Todos a la vez apostamos por una solución dialogada y política al conflicto, y nos ponemos como el que más al frente de cualquier ataque a los derechos civiles, a la democracia y a las instituciones catalanas", ha explicado.

Ribas ha lamentado que, cuando la sociedad se bipolariza, "cualquiera que pretende ser transversal o un punto medio, es un traidor". "Es el papel que no ha tocado jugar y que muy conscientemente jugamos", ha concluido, para defender que haya "colores y matices" en la sociedad catalana.