España espera que EEUU traiga un mensaje "constructivo" sobre el papel de la ONU

El Gobierno de España espera que el presidente de EEUU, Donald Trump, plantee un mensaje "constructivo" sobre el papel de la ONU durante las reuniones en Naciones Unidas que se llevarán a cabo desde este lunes.

Así lo expresó el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en declaraciones a los periodistas poco después de llegar a Nueva York para vincularse a los trabajos que comienzan en las próximas horas en la sede de la ONU.

Dastis representará a España en el debate de alto nivel de la Asamblea General, al que se espera asistan 126 jefes de Estado y de Gobierno, y durante su estancia en Nueva York participará en reuniones internacionales y contactos bilaterales.

Destacó que las "dos grandes novedades" de este año son que Trump se estrenará en este foro y que también lo hará el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.

Desde antes de que llegara a la Casa Blanca, Trump criticó en duros términos a Naciones Unidas, y ha venido defendiendo una serie de reformas en la organización que serán debatidas en una cumbre que se llevará a cabo este lunes.

"Estamos todos expectantes, pero también esperanzados de que los mensajes que el presidente Trump haga en relación con Naciones Unidas sean constructivos", afirmó Dastis.

El ministro también dijo que el Gobierno de España apoya "resueltamente la voluntad de reforma" de la ONU que tiene Guterres, y "que de alguna manera también está siendo apoyada por EEUU y por un buen número de estados miembros".

Recordó que EEUU, por ejemplo, está haciendo uso de la ONU para "abordar una de las amenazas más serias últimamente a la paz y la seguridad, que es el tema de Corea del Norte".

Está previsto que este asunto domine la atención durante las reuniones de los próximos días, y de hecho el jueves habrá una sesión especial del Consejo de Seguridad, en el nivel ministerial, para abordar el programa nuclear y balístico de Pyongyang.

Preguntado sobre el tema de Cataluña formará estará surgirá en los contactos que mantenga en Nueva York en los próximos días, Dastis dijo que es un asunto que no figura en su agenda.

"Pero si me preguntan contestaré, y contestaré en el sentido que he contestado cuando me han preguntado, que es la línea del Gobierno en defensa de la democracia y del estado de derecho", señaló Dastis.