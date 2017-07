Esteban duda de que se buscara la firma del PNV para la declaración de Blanco

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado hoy sus "dudas" de que los promotores de la declaración institucional con motivo del 20 aniversario del asesinato por ETA del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco "buscaran" realmente "la firma" de su partido para este texto.

El veto del PNV y Bildu impidió ayer que el Congreso aprobara esta declaración institucional, que sí contaba con el apoyo de los cuatro principales grupos parlamentarios de la Cámara.

Preguntado por este asunto en el programa "Los desayunos de TVE", Aitor Esteban ha asegurado tener "dudas" de que se pretendiera el respaldo del PNV y una "firma conjunta" a este escrito porque, de ser así, "no puede ser" que la primera llamada que le hizo un dirigente del PP para abordar el asunto se produjera "a las 19.45 horas de ese día".

Ha admitido, no obstante, que previamente, a las 13.30 horas su secretaria recibió un documento en el que se les advertía de que existía la intención de hacer una declaración sobre este asunto.

Un texto que, según ha comentado Esteban, su grupo no podía "asumir" porque además ya era "muy tarde" y habría que "trabajarlo" previamente con "el consenso de todo el mundo".

Posteriormente, a las 19.45 horas, recibió un segundo texto "con firmas ya de otros partidos políticos" por lo que el dirigente jeltzale deduce que "habían estado negociando" sin decir "nada" al PNV.

"Yo creo que si se busca el consenso no se trabajan las cosas así. Me sorprendió desagradablemente", ha explicado Esteban, quien se ha preguntado si con esta manera de actuar no se querría "utilizar de manera equivocada una efeméride luctuosa" que, según ha comentado, "todos sentimos sinceramente" y en la que "tenemos un fondo común", para "hacer aparecer las diferencias de nuevo".

El dirigente nacionalista ha aclarado asimismo que, en su opinión, hubiera sido posible "llegar a un acuerdo", pero el hecho de que no se tuvieran en cuenta "los matices de todos", es "lo que estropeó el asunto".

Esteban ha recordado además que los "máximos dirigentes" del PNV estuvieron en el homenaje que se tributó en Ermua a Miguel Ángel Blanco, y que "en todos los que se han estado haciendo ha habido una presencia" de su partido.