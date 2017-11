Feijóo: Nosotros estamos contra los que incendian el monte y la Constitución

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado hoy que la situación política está marcada por el Gobierno cesado de la Generalitat y por cómo determinados representantes públicos, como el BNG, afrontan este asunto de un gobierno "ilegal".

"Cataluña es como el tema de los incendios. Tiene que decidir si está a favor del fuego en los montes y en la Constitución. Nosotros estamos en contra de los que prenden fuego al monte y a la Constitución", ha asegurado en la sesión de control en el Parlamento gallego.

Núñez Feijóo ha afirmado que ni Galicia ni España viven en un régimen postfranquista, sino que lo hacen en una democracia plena desde hace 40 años.

"Fíjese, antes se exiliaban los demócratas y ahora lo hacen los golpistas", ha dicho en alusión al expresident Carles Puigdemont y a los consellers que se encuentran en Bruselas.

Ha defendido, además, que Galicia es dueña de su destino y es autónoma, económica y políticamente.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que en España hay un debate abierto para superar el régimen del 78 y dejar atrás el postfranquismo.

En este momento, ha retado a Núñez Feijóo, Galicia debe elegir entre ser protagonista, como propone el BNG, o espectadora, como defiende el PPdeG.

Por este motivo ha defendido la creación de una ponencia en el Parlamento para analizar el actual momento político en España, "complejo y de involución democrática", en el que su partido apostaría por "la defensa de la democracia, las libertades, los derechos y el reconocimiento de Galicia como nación".

"Me invita a abrir una ponencia para aprobar el programa del BNG", ha replicado Núñez Feijóo, que ha recordado que la mejor ponencia son las urnas y en ellas las propuestas del BNG fueron "ampliamente derrotadas" por lo que considera que no es lo que quieren la mayoría de los gallegos.

Ha comparado la mejor situación de Galicia con la que vive Cataluña y ha recomendado a la diputada nacionalista que "no se deje tomar el pelo" por los independentistas catalanes.

"¿Cuál es su problema, que la que la Xunta no se dedica al folclore de los independentistas. Pues no, nos gusta el nuestro, no los importados. Me niego a que seamos los tontos útiles del independentismo catalán. No van a utilizar a Galicia, ya les llega con utilizar al BNG", ha concluido el presidente gallego.

Pontón ha calificado a Núñez Feijóo como "adalid de la recentralización" y lo ha acusado de carecer de posición para defender Galicia.

Según la diputada nacionalista, el presidente gallego "quiere conducir a Galicia al vagón de cola de las regiones" cuando es una nacionalidad histórica y Euskadi y Cataluña ya han anunciado movimientos.