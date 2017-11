Feijóo insiste en el "terrorismo incendiario" y la oposición censura su "cortina de humo" y exige ceses

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha situado de nuevo al "terrorismo incendiario" como responsable de la ola de incendios que afectó a Galicia a mediados de octubre y en la que murieron cuatro personas.

Enfrente, la oposición le ha reprochado que se "esconda" tras "una cortina de humo" y le ha exigido depurar responsabilidades con ceses en su Gobierno para ser "creíble" y poder después acordar las bases de un cambio en la política forestal autonómica.

En una comparecencia parlamentaria en la que las intervenciones de Feijóo y de los grupos sumaron las tres horas, el presidente ha recordado a las víctimas, ha reconocido el trabajo de los equipos de extinción y ha cargado con dureza contra los incendiarios. "Galicia no arde, a Galicia la queman; y esto no es una opinión personal, sino una conclusión de los investigadores: tres de cada cuatro fuegos no son por causas naturales, y la mayoría son intencionados", ha aseverado.

"Los primeros análisis apuntan a la misma tendencia en los 264 fuegos que surgieron en Galicia" en la ola de octubre, ha esgrimido, para señalar que son los policías los que deben decir "si hubo o no una trama", pero convencido de que, quien prendió fuego "sabe que puede generar terror".

A su juicio, "los que atentan indiscriminadamente contra todo y contra todos ponen en riesgo vidas humanas y acaban con ellas no son individuos que prendieron fuego a unos árboles, sino que sus actos son propios de terroristas". "Y lo que hacen no tiene otro nombre que terrorismo incendiario. Y hay que acabar con los incendiarios y con el terrorismo incendiario", ha proclamado

También ha llamado a condenar las imprudencias porque, aunque pueda haber "atenuantes", igualmente "ponen vidas en riesgo". Al tiempo, ha resaltado que "ningún gobierno ha encontrado la piedra filosofal de la política de incendios cero".

"VAMOS A POR ELLOS"

"Porque el riesgo cero no existe mientras haya incendiarios", ha añadido, tras pedir el apoyo de la oposición a una batería de 30 medidas --algunas encaminadas a combatir a quienes prenden fuego-- y de ofertar una comisión específica en la Cámara en la que articular un pacto forestal. A continuación, ha insistido en que "todos los esfuerzos" serán inútiles si no se "pone coto a los auténticos y últimos responsables de esta lacra": los incendiarios.

Feijóo ha confesado que le "duele" ver que "hay incendiarios terroristas" que provocan "episodios de terror" y "alteran el orden público". Por ello, con independencia de que se ajuste o no exactamente a los tipos delictivos que fija el Código Penal, ha afirmado que su "responsabilidad" como presidente es "decir lo que piensa": que hay que combatir "el terrorismo incendiario".

El presidente, que ya propuso previamente equiparar delito incendiario y terrorista, ha subrayado, de hecho, que el Código Penal se puede cambiar y ha incidido en "reflexionar" sobre la necesidad de que los incendiarios reciban una pena "proporcional al daño que hacen". Llevará esta reflexión a la cumbre que Galicia, Asturias y Castilla y León celebrarán "en los primeros días de diciembre".

"No vamos a perdonar a quienes pusieron en riesgo a Galicia, que está harta de los incendios y de los incendiarios". "Vamos a por ellos y pagarán por lo que hicieron", ha sentenciado.

RECHAZO A LA TESIS Y RECLAMO DE CESES

La tesis del "terrorismo incendiario" de Feijóo ha topado de frente con el rechazo del portavoz de En Marea, Luís Villares; PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga; y BNG, Ana Pontón. La dirigente nacionalista ha afeado a Feijóo que use "a los medios públicos" para construir "un relato autoexculpatorio" y, ha reconocido que a Galicia "la queman los incendiarios", pero también "las políticas pirómanas de la Xunta y las puertas giratorias de Ence".

Como posteriormente hizo Villares, la nacionalista ha comparado lo ocurrido con la catástrofe del 'Prestige'. "Los alcaldes se pusieron al frente con una Xunta ausente y miles de personas tuvieron que coger los capachos del 'Prestige', esta vez para frenar el chapapote de los incendios", ha sentenciado, antes de aconsejar al presidente seguir "el consejo" que él mismo dio durante la ola de incendios de 2006 y cesar a la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

También Leiceaga ha pedido cesar a la conselleira y al responsable de política forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto. El socialista ha ironizado, además, con que "no hay trama más improbable" que la que puedan constituir el autor de una quema "imprudente" por "hacer una barbacoa y una señora de 70 años". "De terrorismo incendiario, nada", ha descartado.

A renglón seguido y, en la línea de sus compañeros de la oposición, además de afear la "ausencia de autocrítica", Leiceaga ha echado en cara a Feijóo el "fracaso" de su política forestal y también la descoordinación del dispositivo. La intervención más dura ha sido la de Villares, quien ha criticado a un Feijóo "incompetente e incapaz" que "frivoliza" con el "terrorismo" y que se "escondió" detrás de la "manipulación" de los medios públicos.

De hecho, a la petición de ceses de Fernández-Couto y Vázquez, el dirigente rupturista ha sumado la demanda de las destituciones del director xeral de Emerxencias, Luis Menor; el vicepresidente, Alfonso Rueda; y el director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, al que ha responsabilizado de "una intoxicación masiva" de la población gallega.

"Mientras los vecinos pensaban en cómo salvar su casa, Núñez pensaba en cómo salvar su cara. La noche del domingo negro el único que se rindió fue el presidente, cuando el fuego quemó su fachada de cartón piedra de buen gestor", ha dicho Villares, mientras que Ana Pontón sugirió que se movilizaron helicópteros solo para que estuviesen en una visita de Ángeles Vázquez a Cervantes y se ha preguntado si hay "malversación". Posteriormente, Feijóo tildó de "falacia" esta acusación.

"NO ES IGUAL QUE EN 2006"

El portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy, ha replicado que la "única" en hablar de "tramas" es la oposición y, tras defender la acción de la Xunta, ha advertido que "no son las políticas las que queman los montes, sino los incendiarios". Dicho esto, ha aludido a la mano tendida y medidas de Feijóo, para concluir que su discurso "cogió con el pie cambiado" a sus rivales políticos.

Puy ha defendido que "la eficacia del dispositivo y de la dirección política" del mismo en octubre para rechazar los ceses que solicita la oposición y ha subrayado que la situación "no es igual que en 2006", cuando Feijóo pedía destituciones desde la oposición. Ha argumentado que entonces la ola de fuegos se produjo en periodo de máximo riesgo, se había "cambiado" el operativo, no se firmó convenio con el Ejército y ardieron más de 80.000 hectáreas.

Feijóo, por su parte, ha negado falta de autocrítica y ha asegurado que no puede afirmar "que salió todo bien" cuando murieron cuatro personas, pero ha pedido no "equivocarse de enemigo" porque, ha dicho en alusión a los incendiarios, "el contrincante está fuera del hemiciclo". Ha defendido la gestión de emergencias y del 112 --dando respuesta a 9.000 llamadas, "el doble de lo normal"-- frente a las críticas de "descoordinación", al tiempo que ha anunciado una comparecencia a petición propia de Alfonso Rueda en el próximo pleno porque "no hay nada que ocultar".

Finalmente, ha rechazado las críticas a un dispositivo que se prorrogó y se contrataron medios aéreos "a mayores". "Espero que después no nos denuncie ningún sindicato por contratar de forma excepcional a medios aéreos", ha esgrimido, para concluir que "no es verdad que no hubiese medios suficientes". "Nunca en un mes de octubre hubo tantos", ha zanjado.