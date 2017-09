G.Molina dice que no representa al Gobierno de CLM al reunirse con Junqueras

El líder de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, ha dicho hoy que no representa al Gobierno autonómico al reunirse con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, con el que quiere "establecer un cauce de diálogo político".

"Yo he venido en calidad de persona política que está preocupada por la deriva de lo que está pasando no solo en Cataluña sino con las libertades democráticas. He venido a dialogar, a escuchar y a dar nuestro punto de vista", ha afirmado García Molina en declaraciones a La Sexta, antes de reunirse con Junqueras.

El dirigente de Podemos ha afirmado que no desea la independencia de Cataluña, si bien ha opinado que "votar nunca puede ser una cuestión ilegal, y que la gente exprese su opinión nunca debe ser una cuestión que se reprima".

"Nosotros no somos independentistas ni lo hemos pretendido jamás y, además, no lo deseamos. Yo no deseo que Cataluña se vaya de España", ha afirmado el dirigente de Podemos, quien ha apostado, no obstante, por no acudir a "la vía de la judicialización" para evitarlo.

Para García Molina, cuando la democracia "está cuestionada, está en riesgo, incluso está amenazada, el primer deber de un verdadero demócrata es defender la democracia", algo que ha recalcado que "se hace sentándose a negociar, a dialogar, incluso y, sobre todo, con quien no piensa como uno porque esa es la gracia de la política".

"Sentarse desde las diferencias y dialogar, creo que ninguna persona que defienda la democracia puede tener nada en contra de eso", ha opinado y ha lamentado que la situación actual es "bastante complicada" y "los ánimos están muy crispados".