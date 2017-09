El Gobierno traslada a sus socios en la UE que "no va a haber" referéndum y que la legalidad se va a restablecer

Así se lo trasladará también la delegación española que ha viajado a Tallin (Estonia) con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que comienza esta noche con la ausencia del presidente Mariano Rajoy, que anuló su participación por la situación política en España.

El Gobierno está satisfecho del apoyo unánime y sin "fisuras" que ha recibido el orden constitucional y el Estado de derecho en España tanto desde las instituciones de la Unión Europea como en declaraciones individuales de mandatarios europeos.

La situación en Cataluña preocupa a la Unión Europea, según han revelado varias fuentes comunitarias en las últimas semanas, pero es vista desde Bruselas como un "asunto interno" de España en el que la UE no debe tomar partido más allá de respaldar el marco legal y constitucional.

En este contexto, no se espera que el desafío independentista forme parte de las discusiones formales de los líderes europeos reunidos en Tallin y tampoco el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha buscado pactar con sus socios una declaración de apoyo en el marco de esta cumbre.

Además, el hecho de que Rajoy no haya viajado a la capital estonia para participar en la cena informal de este jueves ni en la cumbre del viernes complica que el asunto se ponga sobre la mesa. "No estaría bien que se hablara de alguien que no está presente", apuntaba una fuente diplomática al respecto.

DIÁLOGO CON CATALUÑA

Con todo, el mensaje de España al resto de Estados miembros no variará en cuanto a que "no va a haber referéndum, que la legalidad y la Constitución se van a restablecer absolutamente" y que, una vez que se cumplan estas condiciones, el Gobierno "va a dialogar" con el Gobierno catalán, han las fuentes.

Otro debate europeo sobre el que planea la situación política en Cataluña es cuál debe ser la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento cuando deje Reino Unido, una elección a la que aspiran 19 ciudades, incluida Barcelona.

La decisión no se tomará hasta el mes de noviembre, pero se espera que el primer informe de evaluación redactado por la Comisión Europea sobre los criterios objetivos que cumple cada candidata se haga público este sábado.

Barcelona es vista como una de las candidatas fuertes, junto a ciudades como Ámsterdam, Copenhague, Dublín, Viena y Milán, y defiende que cumple con creces las exigencias objetivas y técnicas en las que se basa el informe que ultima Bruselas, y en el que las autoridades españolas cuentan con que no se hará referencia al desafío independentista.