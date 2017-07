Hernando (PP) advierte al independentismo: "Nadie va a destruir España"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido hoy de que "nadie va a destruir España", en alusión a unos partidos independentistas que ha tachado de "políticos tóxicos", aunque ha asegurado que los populares mantienen la mano tendida al diálogo, para el que "hay tiempo".

En rueda de prensa en la sede del PP de Tarragona, acompañado del líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, Hernando ha asegurado que el Partido Popular se "mantendrá firme en la defensa de la legalidad, la Constitución, los valores y la historia común".

El portavoz popular en el Congreso ha asegurado, en todo caso, que "hay una cosa infinita, que es el tiempo" y ha querido tranquilizar a los "que pecan de ansiedad, porque claro que hay tiempo" para ese diálogo que permita solucionar el conflicto en Cataluña.

Pese a lamentar el hecho "insólito" que supone que, a pesar del ofrecimiento de diálogo, los diputados de ERC y PDeCAT en la Cámara Baja se hayan "autoexcluido del debate", Hernando ha insistido en que "el diálogo no llega tarde".

Incluso a pesar de los "políticos tóxicos" que se han instalado en el "victimismo" y en el "romper" y "demoler", en alusión directa a las fuerzas independentistas, a quienes ha lanzado un mensaje contundente: "Dialogar sobre destruir España no tiene cabida y es ilegal. No se va a producir. Nadie va a destruir España. Que lo tengan muy claro. España no se va a destruir. La historia en común de hace 500 años no se romperá como algunos pretenden".

Por otro lado, preguntado sobre la situación política en Venezuela, Hernando la ha calificado de "trágica", de "involución" y "disolución parlamentaria", frente a lo que el PP siempre "estará al lado de los que defienden las libertades y los derechos humanos".

El dirigente ha considerado que la situación actual se deriva de una "política chavista del gobierno de Maduro, que pretende abrir un proceso de involución con la disolución de un parlamento democrático elegido y la constitución de una asamblea constituyente".

Una asamblea constituyente que, ha sugerido, le "recuerda a la que otros plantearon el otro día en un teatro aquí en Cataluña, eso de las asambleas constituyentes", ha dicho en alusión al contenido del proyecto de la futura ley del referéndum de autodeterminación que presentaron los partidos independentistas catalanes en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) el pasado 4 de julio.

Hernando se ha reunido en la sede popular en Tarragona con otros diputados para abordar cuestiones como el corredor del Mediterráneo y visitar instalaciones de los Juegos del Mediterráneo de 2018.