Iceta llama al diálogo pero ve "inevitable" un 155 para convocar elecciones

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha llamado hoy al diálogo para evitar el "desastre" en Cataluña pero ha admitido que ante la "amenaza" de Carles Puigdemont es "inevitable" que el Gobierno aplique el artículo 155, que debería ser para un plazo corto de tiempo, "recuperar el autogobierno" y convocar elecciones "en breve".

En rueda de prensa en la sede central del PSC en Barcelona, Iceta ha mostrado su decepción por la carta de Puigdemont al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una misiva en la que "ciertamente el president reconoce finalmente que no declaró la independencia. Lo debería haber dicho así de claro desde el primer momento".

Pero, a su juicio, Puigdemont "comete un error gravísimo: amenaza con declarar la independencia en cualquier momento. Nadie puede apreciar sinceridad suficiente en su apelación al diálogo mientras formula por escrito una amenaza de secesión".

"Exijo, pido, imploro que se abandone una vía ilegal que nos está perjudicando gravemente a todos. La amenaza de Puigdemont hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el 155, que tiene como objetivo asegurar que todas las comunidades autónomas cumplen con la legalidad y dar al Gobierno autorización para adoptar medidas para obligar a que lo hagan", ha explicado.

Iceta ha recordado en todo caso que "la decisión definitiva corresponde al Senado" y, hasta que eso ocurra, ha reclamado a Rajoy y Puigdemont que "agoten hasta el último momento todas las posibilidades de diálogo para evitar males mayores e iniciar el camino que permita encontrar una solución en el marco de la ley".

Aunque ha evitado "especular" en qué grado debería aplicarse el 155, sí ha opinado: "En último caso queremos que todo lo que se disponga y decida sirva para recuperar el autogobierno, restaurar la legalidad y restituir la vigencia del Estatut. Y que se produzca en el plazo más corto posible y sirva para dar la voz a los catalanes en el periodo más breve posible".

Y es que Iceta ha mostrados su "convencimiento" de que unas elecciones autonómicas en Cataluña "serían la mejor salida a este callejón sin salida", en el que "el camino unilateral está perjudicando gravemente los intereses de Cataluña", la está "fracturando" y ha provocado la fuga de "bancos y grandes empresas".

Ha insistido en que "aún queda tiempo para evitar el desastre" y los socialistas "agotarán todos los plazos posibles para favorecer el diálogo" e intentar que "no se tomen medidas", si bien ha reconocido que "con la amenaza de una independencia sobre la mesa, el diálogo se hace muy difícil, si bien no imposible. Pero No quiero engañar: la situación es delicada, extrema y estamos al límite".

Por último, ha confirmado que finalmente no se produjo ninguna reunión entre él y el president, como le pidió por carta. "Pero él siempre ha estado dispuesto a atenderme y considerar propuestas y opciones", ha sugerido, sin querer precisar en este sentido si han mantenido contactos telefónicos los últimos días.