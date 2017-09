Iceta: "Lo que pase el domingo no da un mandato para una declaración unilateral de independencia"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes sobre el referéndum convocado por la Generalitat que "lo que pase el domingo no da pie a una y otra actitud del Gobierno de Cataluña, no da un mandato para una declaración unilateral de independencia".

Iceta ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en Lleida en un encuentro con alcaldes y cargos de su partido y ha vuelto a pedir a los socialistas que no acudan a votar: "Llamamos a no participar el 1 de octubre porque consideramos que no se dan las garantías para una votación democrática".

"No queremos un procedimiento que separe al país en mitades, no queremos que haya vencedores y vencidos, ganadores y perdedores, que la mitad más uno se sienta feliz mientras la mitad menos uno se sienta triste y desplazado".

"Queremos votar, sí, pero queremos votar un acuerdo que pueda compartir un 70, un 80 o un porcentaje mayor de catalanes y por lo tanto defendemos una vía totalmente distinta", ha afirmado el primer secretario del PSC.

También ha pedido a todo el mundo "serenidad y respeto", actitudes que, a su juicio, son las que van a permitir retomar el camino que nunca se debería haber perdido, el del diálogo la negociación y el pacto.

Iceta considera que se ha llegado a esta situación por un fracaso de la política, y como responsable político ha dicho que se hacía responsable antes de añadir que "el Gobierno de España ha cometido un error de primera magnitud, que es olvidar la política, olvidar el diálogo, dejar que la única respuesta por parte del Estado sea una respuesta de tipo judicial".

"La mayoría independentista ha cometido un error aún peor, han decidido salir de la legalidad, eso lleva a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que como se sabe viene originada por lo que pasó en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, días en los que se vulneró el reglamento del Parlament, se pisotearon los derechos de la oposición, se fulminó el Estatut de autonomía de Cataluña y se vulneró la Constitución", ha remarcado.

En estas circunstancias, Iceta ha recalcado que no se puede pretender que los socialistas participen de la jornada del 1 de octubre que, en su opinión, ni se ajusta a la legalidad ni es la solución.

"Lo que se va a hacer el 1 de octubre quizás satisfaga a los independentistas, pero no encuentra una solución para el conjunto de la sociedad catalana", ha aseverado.