Iceta: "No hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas"

El primer secretario del PSC y candidato en el 21-D, Miquel Iceta, ha admitido este viernes que los socialistas catalanes no han obtenido el resultado que esperaban en los comicios del jueves: "No hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas".

Lo ha dicho en rueda de prensa en la sede del PSC tras presidir una reunión de la Ejecutiva del partido para valorar los resultados electorales del 21-D, acompañado del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Además de Sánchez, al encuentro de la Ejecutiva socialista han asistido el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

Ha hecho autocrítica sobre los principales puntos débiles de su campaña electoral: "No hemos atendido suficientemente a la complejidad de la contienda, no hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas y la tercera vía no es vista aún como una solución capaz de superar una situación tan polarizada".

Si bien esperaba unos mejores resultados, ha destacado que seguirá defendiendo sus mensajes de campaña, basados en la necesidad de reconciliación a través del diálogo, la negociación y el pacto.

Su objetivo es mediar para acercar posicionamientos y lograr que Cataluña tenga más autogobierno y mejor financiación.

CS E INDEPENDENTISMO

Los comicios --ha añadido-- han evidenciado que en Cataluña hay "dos bloques muy iguales, y que uno no puede imponerse sobre el otro", por lo que ha llamado a los independentistas a abandonar la vía unilateral.

Ve a la mayoría independentista habilitada para investir a un presidente y formar gobierno: "Esperamos que lo haga de acuerdo con las leyes y pensando en todos los catalanes".

Pero, preguntado por si le incomoda más la victoria de Cs o la mayoría independentista, ha respondido que "sin duda, la mayoría independentista, que es lo que bloquea la situación".

RECUPERAR LA CONFIANZA

Ha pedido al próximo Govern que tome decisiones inmediatas para recuperar la confianza de las empresas y de los inversores: "Espero que se den cuenta de que hay determinadas actuaciones que debilitan a la sociedad catalana, y que rectifiquen de rumbo, ya que, si no, las cosas van a ir a peor".

Ha insistido en que el PSC no va a participar en la investidura de ningún presidente independentista ni en la formación de un Govern, pero sí se ofrece a llegar a pactos y dialogar con todos los grupos para que haya mejoras sociales y de autogobierno.

"Nos situaremos claramente en la oposición y los problemas de los catalanes no pueden esperar", y ha destacado que se van a centrar en la agenda social.

Preguntado por la investigación de más representantes soberanistas por parte del Tribunal Supremo (TS), ha destacado que acata las decisiones judiciales pero ha señalado que "el problema es político y deberá solucionarse desde la política".