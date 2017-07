Iglesias lamenta que el PP use la memoria de las víctimas del terrorismo "de manera poco digna" para tapar su corrupción

"La memoria de las víctimas del terrorismo tiene que ser algo que nos una y algo que no sirva en ningún caso como arma arrojadiza. Sospecho que a veces el PP comete la imprudencia de utilizar la memoria de las víctimas para que no se hable de corrupción. Eso me parece enormemente irresponsable", ha asegurado Iglesias en declaraciones a los medios en el Congreso.

Según Iglesias, es "una pena" que en el Congreso los grupos parlamentarios no hayan podido consensuar una declaración institucional de homenaje a Miguel Ángel Blanco y ha tachado de "preocupante" que en 2017 "la memoria de las víctimas divida a las fuerzas políticas y se pueda utilizar para atacar".

"CUALQUIER MANTRA PARA NO HABLAR DE CORRUPCIÓN"

"Creo que tenemos que celebrar que ETA por suerte forma parte del pasado y no del presente ni del futuro de España. La memoria de las víctimas del terrorismo tiene que ser algo que nos una y algo que no sirva en ningún caso como arma arrojadiza", ha insistido, antes de señalar directamente al PP y acusarle de "irresponsable".

En este sentido, ha asegurado que "el PP en muchas ocasiones ha utilizado de manera poco digna la memoria de las victimas", que debe ser "un tesoro que hay que cuidar". Además, ha añadido que el PP no sólo utiliza la memoria de las víctimas para tapar su corrupción, sino que también usa para este fin "asuntos de política exterior", como la situación en Venezuela.

"Al PP le gusta utilizar cualquier mantra para no hablar de corrupción. Hoy lo hemos visto con Rajoy. Creo que es escandaloso que yo le preguntara si sabía lo que cuesta la corrupción de su partido y responda hablando de Venezuela", ha denunciado, en relación con su rifirrafe con el presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

ERREJÓN PIDE HUIR DE "POLÉMICAS ESTÉRILES"

También ha criticado la falta de unidad en la memoria de las víctimas del terrorismo el diputado y dirigente de Podemos Íñigo Errejón, aunque en su caso no ha señalado a nadie en concreto. "Aquí todos tendríamos que estar un paso por encima del ruido", ha defendido el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político en declaraciones a los medios.

"En cualquier país normal, la memoria de las víctimas es patrimonio nacional y no nos pelamos por ellas. Saludo que hayamos salido de polémicas estériles y que hayamos reconocido que la memoria de las víctimas está por encima de disputas entre partidos", ha señalado, al ser preguntado por la polémica de la pancarta por Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Madrid, que la alcaldesa, Manuela Carmena, se había negado a colgar por no destacar a unas víctimas sobre y otras y que finalmente ha aceptado.

En cuanto a los abucheos que ha sufrido Carmena en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en la Plaza de la Villa, Errejón ha defendido que la alcaldesa "ha sufrido la amenaza de ETA cuando era juez y antes la amenaza de la dictadura cuando era abogada" y tiene "una trayectoria intachable contra el terrorismo". "Pediríamos que tengamos una conmemoración que nos una y no que nos divida", ha reclamado.