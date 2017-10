Instituciones y partidos políticos valencianos condenan el escrache a Oltra

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, hablaron ya anoche con Oltra para trasladarle su apoyo y condenar estos actos violentos. Además, en su cuenta de Twitter Moragues señala: "Rechazamos cualquier tipo de intimidación. La tensión en la calle hay que rebajarla entre todos".

Las Corts ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la "intimidación sufrida por la familia" de Oltra y el presidente de parlamento valenciano añade: "La impunidad de los delincuentes fascistas cada día es más preocupante. Amenaza la vida, los derechos y la convivencia pacífica. Ánimo".

El grupo parlamentario popular ha mostrado asimismo su "enérgica condena a este tipo de actos, lamentables, traspasando todos los límites. Intolerable" y la diputada del PP Elena Bastidas añade: "Lamentable, estas cosas y más en el ámbito privado. Mi solidaridad con Mónica Oltra y repulsa a autores".

El portavoz del grupo socialista, Manuel Mata, ha mostrado asimismo "muchos ánimos" a Oltra. "No van a poder, no pueden y no podrán. No les tenemos miedo", recalca.

El secretario y portavoz parlamentario de Podemos, Antonio Estañ, le ha mandado un "abrazo cálido". "El fascismo quiere imponer el régimen del miedo. No se lo permitiremos", ha señalado mientras que la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha mostrado "su apoyo" a Oltra por "el escrache sufrido anoche". "Este tipo de acoso es intolerable y flaco favor hacen a la libertad", ha señalado.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, recuerda en su cuenta: "Mónica juntos hemos hecho frente a los poderosos que robaban y destruían. Juntos combatimos el fascismos porque la democracia ganará. Estoy contigo".