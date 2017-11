Jordi Ballart dimite como alcalde de Terrassa y rompe el carné del PSC

El alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, ha anunciado hoy que deja la alcaldía y rompe el carné del PSC en protesta por la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno con apoyo del PSOE y el envío a prisión de nueve exconsellers del Govern de la Generalitat.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsellers, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al exconseller de Empresa Santi Vila para poder salir de la cárcel.

En una declaración institucional en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Terrassa, Ballart ha anunciado: "Me acabo de dar de baja como militante del PSC y, como consecuencia lógica y ética, renuncia a la alcaldía. He de decir que hoy es un día triste para mí, pero al mismo tiempo de paz interior".

Ballart ha explicado que no quiere seguir formando parte de un partido que hace tiempo que le "ha dejado de representar", pues "las direcciones del PSC y del PSOE "hace tiempo que se han independizado de sus militantes y han decidido claramente apoyar a Rajoy y al PP".

El dirigente ha responsabilizado a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont de la "catastrófica situación" actual, como también a las formaciones que "les han dado y les dan apoyo".

"Ante todo eso, las personas que creemos que la política se ha de hacer desde la honestidad y desde la valentía no nos podemos quedar indiferentes", ha dicho.

Por ello, la renuncia a la alcaldía, ha agregado, es "el precio de la valentía. No he sido apoyado ni comprendido, y me he expuesto a presiones muy fuertes que me han hecho darme cuenta de la connivencia de mi partido con ciertos poderes y lobbies económicos".

Ha dejado claro así que, "aunque muchos querrán adjudicar la decisión al contexto actual, pero este contexto ha sido solo la gota de agua que ha hecho colmar el vaso".

En todo caso, apuntando directamente a su partido, ha acusado al PSC de haber "ido perdiendo la 'S' de socialistas y la 'C' de Cataluña", de haber dado un "giro a la derecha" y "renunciar a representar la pluralidad del país, pendientes solo de resultados electorales, de encuestas y de conservar pequeñas parcelas de poder. No soy el primero que se va ni seré el último".

Y ha recordado a su abuelo, "torturado y condenado por los fascistas", mostrándose así convencido de que "estaría orgulloso" de él, del mismo modo que él está "orgulloso de ser su nieto" y quiere estar "a la altura del ejemplo" que le dio, ha concluido.

Ballart ha presentado formalmente su renuncia como alcalde esta tarde y ya no asistirá al pleno ordinario de mañana viernes, sesión que presidirá el primer teniente de alcalde, Alfredo Vega, en quien recaerá automáticamente la alcaldía en funciones hasta que se celebre la sesión extraordinaria para elegir un nuevo alcalde.

Ballart es alcalde de Terrassa desde el 10 de diciembre de 2012, cuando sustituyó a Pere Navarro, y revalidó el cargo en junio de 2015, en unas elecciones en las que sumó 9 de los 27 concejales del Ayuntamiento, con un 28,21 por ciento de los votos.