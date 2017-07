Levy (PP) cree que en el Gobierno catalán "hay más voces discrepantes" aparte de la Baiget y les pide "alzar la voz"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, se ha mostrado convencida de que en el Gobierno catalán "hay más voces discrepantes" con el referéndum de autodeterminación aparte de la del exconseller Jordi Baiget, y ha pedido a los políticos "sensatos" de la Generalitat de Cataluña contrarios a la "deriva independentista" que "alcen la voz".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la dirigente 'popular' ha tachado de "irracional" la decisión de Puigdemont de cesar al conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, tras expresar haber expresado dudas sobre la celebración del referéndum.

Según Levy, el presidente catalán, Carles Puiddemont, está "sumido en el delirio" y en la "locura". Y le ha avisado de que "no va a poder purgar" a todos los catalanes que discrepan con la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

La dirigente 'popular' ha cargado contra el líder del Ejecutivo catalán por destituir "fulminantemente" a "alguien que se atreve a opinar". "El problema de Puigdemont es que a todos los que discrepamos del referéndum no nos puede purgar", ha aseverado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "los políticos sensatos" del Gobierno de la Generalitat "para que no tengan miedo a expresar su opinión" frente al "chantaje" que, a su juicio, hace la CUP al Gobierno de Puigdemont.

PUIGDEMONT HACIA "LA RADICALIDAD"

"Hay que preguntarse cuánto manda la CUP", ha recalcado, para después subrayar que el Ejecutivo autonómico "se está alejando de la moderación" mientras "solo quiere escuchar a la radicalidad" y se sume "en el delirio y locura".

Así, ha reprochado a Puigdemont que critique al Estado por "no dejar hablar" a los catalanes, mientras que "cuando un consejero de la Generalitat se expresa, es cesado". Según ha destacado, Baiget no ha sido destituido por su actuación como consejero sino "por una palabra sobre el process". "Es inaudito", ha subrayado.

La dirigente 'popular' ha alertado sobre los niveles de calidad democrática del Ejecutivo autonómico ya que, en su opinión, "cada vez son más bajos". Y ha recalcado que el modelo del Govern se basa en que todo "discrepante" es "incómodo".

EL GOBIERNO SOLO RECUERDA LA LEY

Por otro lado, sobre la misiva que ha enviado el Gobierno de Mariano Rajoy a los ayuntamientos catalanes en la que les avisa de que no pueden participar en el referéndum previsto para el 1 de octubre, Levy ha dicho que, en ella, el Ejecutivo central solamente les recuerda la ley. "Recordarla entra dentro de la normalidad democrática", ha manifestado.

Para Levy, la convocatoria del referéndum está "absolutamente sustraída de los cauces democráticos". En esta línea, ha defendido que el Gobierno central debe garantizar, entre otras cosas, que los actos de los funcionarios catalanes "no sean ilegales".

"El punto de sensatez lo pone el Gobierno", ha dicho, mientras que, en su opinión, Puigdemont les pone "en situación de riesgo". "Me parece bien recordar que Cataluña no es una burbuja en la que la legalidad no existe", ha sentenciado.

AGRADECE A SÁNCHEZ QUE "NO TITUBEE"

Ante la reunión que este jueves mantendrán el líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Levy ha agradecido al líder socialista que "no se muestre equidistante", no "titubee" y "acompañe" al Ejecutivo en la defensa de los derechos y libertades de los catalanes.

Y le ha instado a que lo haga en la Moncloa --donde se reúne con Rajoy-- y también cuando esté "al lado" del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y de otros alcaldes catalanes. En esta línea, ha abogado porque el PSOE tome "una postura única" de cara a la "consulta ilegal" del próximo 1 de octubre.

Para Levy, Cataluña lleva cinco años "estancada en irreales e imposibles". Así, ha apuntado que "por primera vez" se pueden dar las "vías" para "superar" a un Gobierno independentista o nacionalista. En el ámbito estatal, ha apuntado que "no hay una alternativa" al PP "en estos momentos" y, recordando los "buenos" datos económicos, ha pedido jedar "trabajar" al Gobierno de Mariano Rajoy.