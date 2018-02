Oltra niega machismo en el tuit que compara a Eva Ortiz (PP) con un chimpancé

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que el tuit del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en el que comparaba a la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, con un chimpancé no es "una alusión personal" ni tiene "connotaciones machistas".

Según Oltra, la afirmación de Nomdedéu es "a raíz de una noticia que dice que el PP está abochornado con las inexactitudes, las falsedades y la improvisación con la que se ha hecho" la denuncia de Ortiz contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige por supuestas irregularidades en contrataciones.

Ortiz pidió ayer al president de la Generalitat, Ximo Puig, el cese de Nomdedéu al considerar que las frases de este alto cargo autonómico son "agresiones verbales" y "declaraciones de corte machista realizadas contra su persona".

Nomdedéu, dirigente de Compromís y que ha protagonizado ya otras polémicas en las redes sociales, publicó el sábado en Twitter un texto en el que decía: "El PP voldria canviar a Bonig, però l'alternativa és cim un ximpanzé amb una ballesta", al comentar una información periodística en la que se citaba a Ortiz como posible sustituta de Bonig.

En declaraciones a los periodistas tras asistir este martes a un acto sobre educación y consumo, Oltra, compañera de partido del secretario autonómico, ha señalado que "no hay que confundir los términos", pues "aquí se está diciendo que Nomdedéu ha llamado a la señora Ortiz chimpancé y eso no es así".

Las metáforas "sirven para explicar determinadas decisiones o comportamientos", según Oltra, quien ha añadido: "Si alguien dice que has entrado como un elefante en una cacharrería no te están llamando elefanta, te están diciendo que has tenido poca sensibilidad, poca empatía o que has tenido poca reflexión a la hora de decidir".