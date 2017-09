El PP trata de convencer a Cs para que no presente una moción de censura en Cataluña

El Partido Popular trata de convencer a Ciudadanos para que no presente una moción de censura en Cataluña, ya que, según subraya, la prioridad en este momento es mantener la unidad del bloque constitucionalista ante el desafío secesionista y el PSC ha adelantado que no tiene intención de apoyar esa iniciativa en este momento.

Fuentes de la dirección nacional alertan de los riesgos de que se rompa esa foto de unidad y se dé munición a los independentistas. Por eso, quieren convencer al partido que lidera Albert Rivera para que desista de esa iniciativa parlamentaria que promueve Inés Arrimadas, jefa de la oposición y líder del partido naranja en el Parlamento catalán.

Por eso, fuentes de la dirección nacional del PP admiten que intentan convencer al partido naranja de que no es el momento idóneo para esa moción -que busca, según Cs, convocar elecciones anticipadas y neutralizar el desafío secesionista-- porque no dan los números para que esa iniciativa prospere en el Parlamento catalán.

LA DIVISIÓN SOLO BENEFICIA A LOS INDEPENDENTISTAS

En 'Génova' hacen hincapié en que el líder del PSC, Miquel Iceta, ya ha declarado que en este momento no comparte la estrategia de presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y así se lo ha trasladado personalmente a la propia Arrimadas en un breve encuentro en el Parlamento catalán.

Los 'populares' quieren que el partido de Rivera reflexione porque visualizar división ahora solo beneficia a los independentistas. A 15 días del anunciado referéndum, creen que hay que centrarse en hacer pedagogía de las medidas que está tomando el Ejecutivo y la Justicia para frenar este órdago soberanista, en vez de meterse en una iniciativa política que juzgan "equivocada" en este momento.

No obstante, en el PP admiten que si Ciudadanos se empeña en seguir adelante con la moción, la apoyarán --prestando primero los dos diputados que le harían falta a Cs para registrarla y votando después a favor aunque no tenga ninguna posibilidad de prosperar-- conscientes de que ambos partidos suscribieron también hace un año un pacto para la investidura de Rajoy que no quieren poner en peligro.

El propio Rivera dijo el pasado jueves, tras verse con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, que el presidente del Gobierno iba a pedir al Partido Popular catalán que estudiase la moción de censura contra Puigdemont. El presidente del PPC, Xavier García-Albiol, ha dicho que está a favor de un Gobierno alternativo en Cataluña pero cree que esa moción "nace muerta" y no tiene "utilidad" ahora al haber una mayoría independentista.