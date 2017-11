El PSOE aboga por agrupar en el Supremo las causas contra el Govern y el Parlament

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, cree que "sería bueno" que la causa contra el Govern que sigue la Audiencia Nacional y la de la Mesa del Parlament que está en el Tribunal Supremo se agruparan en el Supremo para que la actuación sea "homogénea" y evitar la "confusión" a los ciudadanos.

López ha criticado, en una entrevista en TVE, que "ante un mismo hecho el Tribunal Supremo y la Audiencia se estén comportando de manera diferente", lo que, a su juicio, produce confusión y desconcierto en la ciudadanía.

Por eso, ha sostenido que "quizá fuera bueno que ambas causas se agruparan en el Supremo, para actuar de forma homogénea y que los ciudadanos no tuvieran esa confusión".

No obstante, el dirigente socialista ha advertido de que el escenario jurídico no es el que va a dar la solución a la crisis de Cataluña, como tampoco las elecciones del 21D van a ser la solución, ha dicho, si bien esos comicios sí pueden ser, a su juicio, "el inicio de solución, porque van a oxigenar, a poner interlocutores distintos y a abrir el escenario del diálogo, que es lo que va a dar respuesta a lo que esta ocurriendo".

Convencido de que los resultados electorales "no van a ser igual que en 2015, porque el mundo no independentista también está muy movilizado esta vez", López ha pronosticado un resultado "magnífico" para el PSC, porque es el partido que está "defendiendo el espacio de la centralidad, el que no busca frentes, sino un punto de encuentro para recuperar la convivencia y la concordia".