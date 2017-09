Podemos augura fractura irreparable en Cataluña si Rajoy actúa "a lo bestia"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha augurado que puede haber "consecuencias" y una "fractura irreparable" en Cataluña y España si el Gobierno de Mariano Rajoy sigue intentando resolver la crisis "a mamporrazos" y "a lo bestia" en lugar de buscar soluciones políticas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montero ha insistido en defender como una "movilización popular" el referéndum del 1 de octubre y ha expresado su "preocupación" por que el Gobierno ahonde la crisis judicializando el conflicto catalán.

Montero, en la línea de lo que ha afirmado antes el líder de su partido, Pablo Iglesias, ha confiado en que el domingo "no ocurra ninguna desgracia", y ha aprovechado para advertir al Gobierno de que hacer desaparecer la política y dejar la solución a los tribunales y la Fiscalía es un "error histórico" que "puede tener consecuencias irreparables para Cataluña y España".

La portavoz de Podemos ha pedido "sensatez" y responsabilidad de Estado y ha avisado de que "el clima de tensión" provocado por el Gobierno puede provocar una "fractura irreparable en Cataluña y España".

Asimismo, ha reiterado que no comparten la hoja de ruta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "mientras siga siendo esta" y que Podemos diría un "no rotundo" a una eventual declaración unilateral de independencia que, en cualquier caso, entiende que no se va a producir.

Su solución sigue siendo un referéndum pactado y con garantías que, según Montero, es "claramente viable" y compatible con la Constitución y el ordenamiento jurídico que permiten "consultas por territorios.

"No faltan leyes, falta voluntad política del Gobierno", ha dicho tras acusar al PP de judicializar la crisis catalana e intentar resolverla a "mamporrazos". "Los conflictos no se resuelven a lo bestia, se resuelven haciendo política, ha enfatizado.