Puig cree que es Echávarri el que debe decidir si dimite y niega que su situación sea "un caso de corrupción"

Además, este mismo miércoles el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha abierto una investigación tanto a Echávarri como al concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por el despido de la cuñada del portavoz del Partido Popular en el consistorio. Ante esta situación varias formaciones políticas, entre ellas Podemos, han instado a Puig a exigir a Echávarri que dimita dada su actual situación judicial.

"Es evidente que es una situación complicada y desde luego son los protagonistas los que tienen que ver cómo solucionan esta cuestión", ha señalado Puig a los medios de comunicación, al ser preguntado por la situación de Echávarri y la exigencia de que dimita.

Puig ha señalado que "nadie" de su gobierno le ha pedido "nada" sobre la dimisión del alcalde de Alicante y ha remarcado que esta decisión la deberán tomar "los actores fundamentales" y "principalmente el alcalde". "A mí lo que me preocupa de verdad es la gobernabilidad de Alicante y ver de qué manera los grupos del ayuntamiento son capaces de generar estabilidad en una ciudad fundamental para la Comunitat", ha subrayado.

Puig ha reivindicado que el gobierno valenciano está haciendo un "gran esfuerzo inversor" y, en este sentido, ha recordado que el turismo británico crecerá un 16% en la Comunitat, especialmente en la provincia de Alicate. "Para nosotros lo fundamental es eso: dar soluciones y ahora hay un tiempo en el que los grupos deberán reconducir la situación actual", ha insistido.

No obstante, ha admitido que la situación es "complicada", aunque ha remarcado que los casos de Echávarri no son, "en ningún caso", de "corrupción". Por tanto, ha enfatizado que "cualquier equiparación con el pasado no tiene ningún tipo de sentido". "Es evidente que es una situación complicada y desde luego son los protagonistas los que tienen que ver cómo solucionan esta cuestión", ha insistido.

Preguntado por si el PSPV va a pedir la dimisión del primer edil de la ciudad de Alicante, Puig ha señalado que él acaba de llegar de un viaje a la feria 'World Travel Market' en donde ha intentado "promover la Comunitat en todos los ámbitos".

"Este tema en el PSPV lo han llevado otros dirigentes y yo lo único que voy a hacer es apoyar las decisiones para que la gobernabilidad en Alicante esté asegurada y los alicantinos tengan el gobierno que se merecen porque ya hemos pasado demasiado tiempo en el que la corrupción invadió la ciudad. Ahora que ya no estamos en ese tiempo es importante que se gobierne adecuadamente", ha zanjado.