Puigdemont ve a los Mossos una policía europea y democrática al servicio de los catalanes

En su discurso en la toma de posesión del comisario jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, como mayor del cuerpo, Puigdemont ha instado a los Mossos a ser una policía al servicio de la sociedad: "Una sociedad a la que nos comprometimos, nos comprometemos y a la que nos continuamos comprometiendo en el futuro que escojan los catalanes para este país".

En un acto en el que han estado presentes el conseller de Interior, Jordi Jané, el de Justicia, Carles Mundó, y el director de los Mossos, Albert Batlle, entre otros miembros del Govern, ha asegurado que los Mossos son una "policía social", arraigada a la sociedad y que forman parte de ella, y ha pedido la máxima colaboración entre cuerpos policiales.

Ha considerado que "no es normal" que la Junta de Seguridad de Cataluña no se haya reunido desde 2009 y que no se cumpla lo que prevé el Estatut de que los Mossos participen en los mismos foros que el resto de policías españolas para hacer frente a amenazas de seguridad.

En el acto en el que se ha recuperado la figura del Major de los Mossos, Puigdemont ha resaltado que la policía catalana es una institución antigua y arraigada en Cataluña pero es un cuerpo moderno, joven y con futuro, cuya restitución "formó parte del paquete de demandas democráticas de autogobierno tras la dictadura".