Rivera: "Puigdemont será culpable de la violencia si no para esta locura"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, es el único que "puede parar esta locura" pero si no lo hace -ha advertido- la culpa de la violencia, amenazas y coacciones que se produzcan será "exclusivamente" suya.

Rivera, en una rueda de prensa en el Congreso, ha dicho, por otro lado, que apoya al Gobierno siempre y cuando "no se repita" el 9-N y no haya ni urnas ni papeletas o "gente en las mesas fingiendo un referéndum".

A pesar de las discrepancias que Ciudadanos pueda tener con el Ejecutivo "cuando hay un golpe a la democracia se apoya al Gobierno legítimo", ha afirmado el líder de Cs reconociendo que frente a la "pasividad" del 9-N, Mariano Rajoy está ahora trabajando para impedir la consulta.

Si bien la presidenta del PSOE ha negado que Puigdemont haya pedido reunirse con el líder socialista, Pedro Sánchez, como publica un medio de comunicación, Rivera ha señalado que si éste quiere sentarse a hablar "es su responsabilidad", pero él no hablará con quienes se saltan las leyes.

"Yo me sentaré a hablar con ellos cuando respeten las leyes y dejen de sembrar el miedo entre los catalanes", mencionado el hecho de que la tienda de sus padres en Granollers (Barcelona) amaneciera esta mañana con pintadas intimidatorias contra Cs y su líder.

A su juicio, este tipo de acciones intimidatorias, sean contra su familia, concejales o fuerzas de seguridad, "tiene un componente totalitario".

Ha insistido en que Ciudadanos es el partido que más ha dialogado en el Congreso, pero él no va a hablar con quienes cometen delitos y, por eso, no se sentará en ninguna mesa con Puigdemont o su vicepresidente, Oriol Junqueras. "Sería un error como demócrata dialogar con los que no respetan la democracia".