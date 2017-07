Rivera llama cobarde a Junqueras por no querer ahora organizar el referéndum

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que la negativa del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a coordinar la consulta separatista se llama "cobardía", al querer "embarcar" a todo en el mundo en el proceso independentista pero él no querer perder "ni su sueldo ni su coche oficial".

Al referirse a una información de El País que asegura que Junqueras ha rechazado la oferta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de coordinar el 1-O, Rivera ha subrayado que su negativa es además la "imagen viva" del fracaso separatista.

"Es muy fácil ser independentista en A-8 y en coche oficial, lo difícil es firmar un documento y comprometerte con ello", ha recalcado Rivera, que ha cargado contra Junqueras por intentar "embaucar" e involucrar a todo el mundo en un camino "sin salida".

Pero eso sí, él no firma ningún documento no vaya a ser que pierda su "statu quo", ha añadido Rivera en una rueda de prensa en el Congreso.

Está pidiendo a los funcionarios y a los voluntarios que "paguen de su patrimonio" las consecuencias de trabajar para posibilitar el referéndum, pero ellos -ha afirmado- no rubrican ni coordinan nada porque saben que están haciendo algo "ilegal".

Rivera, por otro lado, cree que si el Gobierno quiere buscar el apoyo de las fuerzas políticas ante el desafío soberanista de la Generalitat lo que tiene que hacer es plantear una iniciativa en la Cámara antes de la fecha fijada para la consulta con una resolución parlamentaria que se pueda votar.

Aunque Ciudadanos no se plantea liderar esa propuesta, Rivera sí ha dicho que sería "una buena idea" y que le gustaría ver a Podemos y al PNV "mojándose" y sobre todo que el PP, el PSOE y su grupo puedan articular "una mayoría" parlamentaria.

No ha respondido si confía plenamente en la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para impedir que se celebre el 1-O, aunque ha señalado que estará "tranquilo" si se compromete a hacer "lo que no hizo el 9N" cuando -ha reprochado Rivera- el Ejecutivo no hizo nada para impedirlo.

Hay mecanismos jurídicos para evitarlo, ha señalado, recordando algunas medidas cautelares que ya ha puesto en marcha la Fiscalía para que esta consulta no se celebre, medidas -ha reprochado el líder de la formación naranja- que no adoptó en 2014.

De la posibilidad de reformar la Constitución, tal como habló el mes pasado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, Rivera ha subrayado que no hay que "mezclar" la mejora de la Carta Magna con "contentar" a los independentistas, como cree que pretende el secretario general socialista.

"Que le quede claro que ni Puigdemont ni Junqueras se van a echar atrás o se van a volver constitucionalistas de repente" por abrir una subcomisión sobre la reforma constitucional ya que, a su juicio, a lo que aspiran es a "dinamitarla", ha dicho.

Rivera espera además del PSOE que impida que el PSC sea "cómplice" del referéndum en el Ayuntamiento de Barcelona, donde gobierna con Ada Colau, que ya ha avisado de que facilitará la celebración del 1 de octubre, sea una movilización o un referéndum.