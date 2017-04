Sánchez Mato le dice a Aguirre que "a la política hay que venir llorado" y que los ediles deben cumplir "unos mínimos"

Preguntado por la prensa sobre Aguirre tras la sesión constitutiva de la comisión de investigación de la M-30, Sánchez Mato ha tirado de ironía afirmando que no sabía que la portavoz del PP estaba desaparecida.

"Espero que aparezca lo antes posible y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hagan su trabajo y aparezca cuanto antes sana y salva", ha declarado.

El edil no se creyó las lágrimas de Aguirre tras comparecer como testigo por el caso Gürtel y al ser preguntada por el expresidente Ignacio González. "No, a la política hay que venir llorado", ha espetado, antes de decir que no se mete en cuestiones internas de otros partidos pero que comparte la postura de Carmena.

"Dijo en condicional que todos los miembros de la Corporación debiéramos cumplir con una serie de mínimos, que entendemos que Esperanza Aguirre no cumple y muchos más que yo añadiría que no cumple", ha remachado el delegado.