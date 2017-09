Santamaría acusa al PDeCAT de "despreciar la voz" de catalanes no independentistas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha acusado hoy al PDeCAT de "despreciar la voz" de los catalanes que no quieren la independencia y que "no comulgan" ni con la secesión ni con la fractura ni con la división.

"El pensamiento único no existe, aunque ustedes lo quieran imponer con un referéndum", ha advertido la vicepresidenta al portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, quien por su parte ha acusado al Ejecutivo de estar practicando en Cataluña una "política de represión" para evitar la consulta.

En la sesión de control del Congreso, Sáenz de Santamaría y Campuzano han protagonizado un tenso debate con cruces de acusaciones sobre la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Cataluña.

La vicepresidenta ha señalado que toda esta situación deriva de la decisión de la Generalitat de no querer respetar la resolución del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el referéndum.

Y ha acusado a los independentistas de pretender "limitar" en Cataluña los derechos de quienes no piensan como ellos y de limitar en el resto de España el derecho de todos los ciudadanos y su capacidad de decidir cómo se organiza el país; es decir, de vulnerar la soberanía nacional.

Tras asegurar que respeta a los independentistas y subrayar que la Constitución ampara la libertad ideológica siempre que no limite la de los demás, ha arremetido contra Campuzano por considerar que su partido y las demás formaciones independentistas no respetan a quienes no piensan como ellos.

Ha insistido en que es legítimo defender una posición siempre que se haga cumpliendo la ley, pero no incumpliéndola o exigiendo al Gobierno que les permita incumplirla.

Y ha recordado a Campuzano que cuenta con una fórmula para plantear su posición, la que marca la Constitución, por la que el Parlament puede elevar al Congreso su propuesta para que se debata en la Cámara Baja y, en caso de aprobarse, se someta al voto del conjunto de los españoles.

La vicepresidenta ha reprochado al diputado del PDeCAT todo el proceso impulsado por su partido y el resto de formaciones independentistas por el que el Parlament aprobó las leyes de desconexión -ya suspendidas por el Constitucional- sin debate, con "nocturnidad" y sin dejar intervenir o enmendar a la oposición.

Y le ha preguntado qué clase de democracia es la que permite ese proceso, o si considera también si es democracia contravenir las leyes, dejar de respetar las propias instituciones catalanas e incluso "humillarlas" o no respetar la separación de poderes como hacen los independentistas.

Además, ha insistido en reprochar a Campuzano que diga que habla en nombre de toda Cataluña. "Una de las peores muestras de intolerancia en un político es hablar en nombre de la unanimidad", ha dicho.

El diputado del PDeCAT, por su parte, ha acusado al Ejecutivo de estar "vulnerando" en Cataluña "derechos fundamentales" y de estar "abusando" de su poder con una respuesta penal "desproporcionada" para frenar el referéndum.

Y aunque tenga "toda la fuerza y todo el poder", el Gobierno ha "perdido la batalla de la razón moral", ha dicho Campuzano, quien ha considerado que ése es el "primer triunfo" de los que apuestan por el referéndum.

En este sentido, ha asegurado que "nadie" en Cataluña piensa ni cree que la razón moral esté en manos del Ejecutivo, y no han convencido "a un solo catalán" que tenga "sentido" formar parte de un Estado que "trata así" a los ciudadanos.

Carles Campuzano ha dicho hablar "en nombre de millones de ciudadanos" para pedir al Gobierno que "finalice la represión", que se restauren las competencias de la Generalitat, "especialmente" las financieras, para que "se deje de molestar a los Mossos" y en definitiva que deje votar a los catalanes para que ejerzan su derecho a decidir.

Y se ha mostrado convencido, en cualquier caso, de que al final la independencia "ganará" y los secesionistas vencerán en esta "batalla por la libertad y por la democracia".