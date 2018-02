Solo el PP apoya en el Senado prisión permanente que la oposición tilda de populista

El pleno del Senado ha aprobado con los únicos votos a favor del PP una moción de apoyo a la prisión permanente revisable, que la oposición ha calificado de "populismo punitivo" y "oportunismo político" porque el objetivo de mantener esta medida es utilizar a las víctimas para ganar votos.

La iniciativa ha salido adelante con 147 votos a favor, todos del PP, 102 en contra -PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y la mayoría del Grupo Mixto- y cinco abstenciones, las de los tres senadores de Ciudadanos y dos canarios integrados todos ellos en el grupo mixto.

El senador del PP Fernando Carlos Rodríguez ha defendido el mantenimiento de la prisión permanente revisable y la necesidad de apoyarla en este momento para "frenar la contrarreforma legal que persiguen las fuerzas políticas de izquierda y populistas" que quieren suprimir esta figura.

Una herramienta excepcional contemplada en el Código Penal para casos de extrema gravedad, como por ejemplo el asesinato de menores y que, según el senador popular, supone "una respuesta firme, proporcionada y plenamente constitucional".

"Esta moción no es demagogia, ni populismo, es de justicia y de sentido común porque es útil y compatible con el ordenamiento jurídico", ha añadido Rodríguez que ha arremetido contra la postura de Ciudadanos de abstenerse en un tema en el que no cabe el "funambulismo político" ni se puede admitir "equidistancia".

Frente a la defensa de la prisión permanente revisable, toda la oposición, a excepción de Ciudadanos que ha abogado por endurecer el Código Penal a condenados con esta medida, ha acusado al PP de oportunista y de aprovecharse del dolor de las víctimas de delitos especialmente graves.

Porque esas conductas, ha dicho el senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo "ya tienen el máximo reproche penal".

"No conviertan la política penal es un instrumento de agitación y propaganda y quieran lanzar con esta moción una cortina de humo para que el foco no se centre en la crisis catalana o en que "alguien daba el Ok", ha añadido en alusión a la declaración ayer del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Rodríguez Esquerdo ha recriminado la posición de Ciudadanos sobre este tema que demuestra que la prisión permanente revisable se está convirtiendo en una "guerra fría" entre las dos derechas "para ver quién es más conservador"

Muy crítico se han mostrado también los senadores del grupo vasco y de ERC que han advertido de la peligrosidad de gobernar y de presentar iniciativas basadas en "estados emocionales", porque, en palabras de nacionalista catalán Miguel Ángel Estradé, está demostrado que "una mayor severidad y dureza no garantiza que haya menos delitos".

Y en esta línea, ha apostado por buscar soluciones consensuadas de medidas de control y acceso a tercer grado a condenados sobre los que hay no hay garantías suficientes de que están reinsertados.

Desde las filas de Podemos, la senadora Maribel Mora ha criticado que el pleno del Senado debata de nuevo una moción del PP que ya fue aprobada en los mismos términos el pasado marzo, lo que "desprestigia" a la cámara alta, al tiempo que desde el Gobierno no se preocupen del verdadero "germen" de las conductas que se están analizando, "la violencia sexual" y el "machismo".